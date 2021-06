El Papa, en la audiencia general: «Dios teje la historia de cada uno de nosotros»

El patio de San Dámaso ha acogido esta mañana una nueva catequesis del Papa Francisco, quien esta semana ha continuado con sus reflexiones acerca de la Carta a los Gálatas, del apóstol san Pablo. A este respecto, el Pontífice ha asegurado a los fieles que allí se han congregado que «Dios teje nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros. Y, si nosotros correspondemos con confianza a su plan de salvación, nos damos cuenta».

Francisco ha explicado que en el escrito del apóstol, «Pablo se siente en el deber de recordar a los gálatas que es un verdadero apóstol no por mérito propio, sino por la llamada de Dios. Él mismo cuenta la historia de su vocación y conversión». Y como él, nosotros no debemos olvidar que «los caminos del Señor son inescrutables. Lo tocamos con la mano cada día, pero sobre todo si pensamos en los momentos en los que el Señor nos ha llamado. No debemos olvidar nunca el tiempo y la forma en la que Dios ha entrado en nuestra vida».

Durante su catequesis, titulada Pablo, verdadero Apóstol, el Pontífice ha indagado en el contexto del escrito y ha explicado que los cristianos de aquella época «se encuentran en conflicto sobre cómo vivir la fe» y que con esta carta, «su intención es muy clara: es necesario reafirmar la novedad del Evangelio, que los gálatas han recibido de su predicación, para construir la verdadera identidad sobre la que fundar la propia existencia».

«Descubrimos en seguida que Pablo es un profundo conocedor del misterio del Cristo. Desde el principio de su Carta nos indica también a nosotros cómo comportarnos cuando se crean conflictos dentro de la comunidad» y ha añadido que Pablo «no se detiene en la superficie de los problemas, de los conflictos, como a menudo tenemos la tentación, para encontrar en seguida una solución que ilusiona para poner a todos de acuerdo con un compromiso. Él no trata de hacer la paz con todos».

En esta última audiencia del mes de junio, el Papa invita a los fieles a seguir el ejemplo del apóstol ya que en palabras del Santo Padre «la llamada conlleva siempre una misión a la que estamos destinados; por esto se nos pide que nos preparemos con seriedad, sabiendo que es Dios mismo quien nos envía, Dios mismo que nos sostiene con su gracia».

«Hermanos y hermanas, dejémonos conducir por esta conciencia: el primado de la gracia transforma la existencia y la hace digna de ser puesta al servicio del Evangelio. El primado de la gracia cubre todos los pecados, cambia los corazones, cambia la vida, nos hace ver caminos nuevos», ha concluido.