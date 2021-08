El Papa en el Ángelus de hoy: «Solo Jesús da la vida para siempre, cuando la vida aquí en la tierra se acaba»

El Papa Francisco ha realizado esta mañana el rezo del Ángelus desde el Vaticano. El Santo Padre ha afirmado que “en el evangelio de la liturgia de hoy, Jesús sigue predicando el ejemplo de la gente que ha visto el prodigio de la multiplicación de los panes. Invita a esas personas a dar salto de calidad. ¿Que significa pan de la vida? Para vivir se necesita el pan, quien tiene hambre no pide comidas refinadas ni caras, sino pan. Quien no tiene trabajo no pide sueldos altos, sino pan y un empleo. Jesús se revela con el pan, es decir, lo esencial y lo necesario para la vida de cada día. No un pan entre mucho otros, sino el pan de la vida”.

“En otras palabras, nosotros sin Él, más que vivir, sobrevivimos. Porque sólo Él nos perdona de ese mal que solos no conseguimos superar. Solo Él nos hace sentir amados aunque todos nos decepcionen. Solo Él nos da la fuerza de perdonar en las dificultades. Solo Él da al corazón esa paz que busca. Solo Jesús da la vida para siempre, cuando la vida aquí en la tierra se acaba. Es el pan esencial de la vida. Permanezcamos sobre esta bonita imagen de Jesús”.

Francisco ha concluido su intervención comentando que “estas palabras del Señor despiertan en nosotros el estupor por el don de la eucaristía. Nadie en este mundo por mucho que ame a otra persona puede hacerse alimento para ella. Él lo hace por nosotros, renovemos este estupor. La adoración llena la vida de estupor”.

“Recemos de forma doméstica, Jesús estará en la mesa con nosotros y seremos alimentados por un amor más grande. Que la Virgen María nos ayude día tras día en la amistad con Jesús, pan de vida”.