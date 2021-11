El Papa en el Ángelus de hoy sobre los nuevos beatos españoles: «Que su ejemplo ayude a los cristianos de hoy a permanecer fieles a la propia vocación, incluso en los momentos de prueba»

El Papa Francisco ha realizado esta mañana el rezo del Ángelus desde el Vaticano. El Santo Padre ha explicado que «el evangelio nos pone delante que los poderosos quedan en lo superfluo y una pobre mujer ofrece lo que tiene. Son dos símbolos de actitudes humanas. Jesús mira las dos escenas y ve quien vive la fe. Tenemos que cuidarnos de los hipócritas, tenemos que estar atentos en no basar la vida en el culto de la apariencia y la exterioridad».

Además, Francisco ha señalado que «los escribas usaban la religión para explotar a los pobres. Ahí vemos una actitud fea que observamos en tantos lugares, el clericalismo. Estar sobre los humildes y explotarlos, ese es el mal del clericalismo. Es una advertencia para todos, Iglesia y sociedad. Nunca hay que ganar sobre la piel de los mas débiles y estar atentos para no caer en la vanidad. No nos fijemos en las apariencias y vivamos en la superficialidad. Preguntémonos, esto nos ayudará. Estemos atentos sobre la falsedad del corazón y la hipocresía, que es una enfermedad mala del alma».

El Papa nos propone que «para sanar de esta enfermedad, el señor nos hace mirar a esta pobre mujer, que da lo que tiene sin tener apenas para vivir. Qué importante es liberar lo sagrado de las ataduras del dinero. Si tu sirves a Dios, no puedes servir al dinero. Jesús alaba el hecho de que esta pobre mujer da todo lo que tiene, no le queda nada, pero encuentra en Dios su todo. Tiene confianza en Dios y no tiene miedo de perderlo todo. Dios multiplica la alegría del que dona».

Recuerdo a los tres nuevos beatos en España

Antes de finalizar su intervención, el Papa Francisco ha recordado que «ayer en Manresa fueron proclamados beatos tres mártires de la fe pertenecientes al orden de los Frailes Capuchinos. Ellos son Benito de Santa Coloma, Domingo de Sant Pere de Riudebitlles y José Oriol de Barcelona. Fueron asesinados en el periodo de la persecución religiosa en el siglo pasado en España, demostrando ser humildes y valientes testigos de Jesús. Que su ejemplo ayude a los cristianos de hoy a permanecer fieles a la propia vocación, incluso en los momentos de prueba, un aplauso para los nuevos beatos».