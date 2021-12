El Papa en el Ángelus de hoy: «No nos hundamos en la autocompasión y en una tristeza paralizante ante las dificultades»

El Papa Francisco ha realizado esta mañana el rezo del Ángelus desde el Vaticano.El Santo Padre ha comenzado su intervención tratando el pasaje del Evangelio de este domingo, que narra la visita de María a Isabel. «Recibido el anuncio del Ángel, la Virgen no se queda en casa, al contrario, lo primero que hace en vez de pensar en sus problemas piensa en aquellos que la necesitan. Piensa en su prima Isabel que también estaba embarazada. María se pone en viaje con generosidad sin dejarse intimidar por los inconvenientes del viaje, respondiendo a un impulso interior. María dona a Isabel la alegría de Jesús, que llevaba en el corazón y en el vientre. En esta proclamación de sentimientos se convierte en el Magnificat que todos conocemos».

Levantarse cuando las dificultades aprietan

«Aprendamos de la Virgen esta forma de reaccionar, levantarse sobre todo cuando las dificultades aprietan para aplastarnos. No nos hundamos en la autocompasión y en una tristeza paralizante. Si uno mira hacia dentro se queda en la tristeza. Nos levantamos porque Dios es grande para levantarnos si le tendemos la mano. Arrojemos en él los pensamientos negativos. Después hagamos como María, miremos a alrededor a alguna persona a la que podamos ayudar».

Caminar con prontitud

«El segundo movimiento es caminar con prontitud. No es proceder con agitación de forma ajetreada. Las lamentaciones te llevan a buscar siempre a alguien a quien culpar. Preguntémonos nosotros, ¿cómo es mi paso?, ¿soy propositivo o me quedo en la melancolía?, ¿voy hacia delante con la esperanza o me quedo quieto?».

Antes de finalizar su intervención, el Papa Francisco ha querido «expresar mi cercanía a las poblaciones de filipinas golpeadas por un fuerte tifón que ha destruido localidades y casas. Que el Niño Jesús lleve esperanza a las familias con dificultad».