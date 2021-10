El Papa en el Ángelus de hoy: «Con Dios las fragilidades no son obstáculos, son oportunidades»

El Papa Francisco ha realizado esta mañana el rezo del Ángelus desde el Vaticano. El Santo Padre ha comenzado su intervención afirmando que «el evangelio de la liturgia de hoy vemos una reacción de Jesús mas bien insólita. Se indigna y lo que más sorprende es que su indignación no es causada por los fariseos que lo ponen a prueba con preguntas sobre la licitud del divorcio, sino por sus discípulos que para protegerlo de la aglomeración de la gente riñen a algunos niños que habían sido llevados a Jesús. En otras palabras, el Señor no se indigna con quienes discuten con él, sino con quien para aliviarle el cansancio alejan de él a los niños».

«Jesús está con los pequeños y con lo que más lo necesitan, ellos son los que han de ser servidos primero. Quien busca a Dios, lo encuentra allí, en los necesitados de cuidados y de consuelo. Hoy el Señor retoma esta enseñanza y la completa, de hecho añade ‘el que no recibe al reino de Dios como un niño, no entrará en él’. El discípulo no solo debe servir a los pequeños, sino que también se tiene que reconocer como pequeño».

Francisco ha continuado explicando que «en la vida reconocerse pequeño es el punto de partida para ser grande. No crecemos en los éxitos, sino en los momentos de lucha y fragilidad. Ahí, en la necesidad, maduramos y es donde abrimos el corazón a Dios. Abrimos los ojos a los demás cuando somos pequeños al verdadero sentido de la vida. Con Dios las fragilidades no son obstáculos, son oportunidades».

El Papa se ha acordado durante su discurso sobre lo ocurrido en la cárcel de Guayaquil, donde ha habido una terrible explosión de violencia que ha dejado más de 100 muertos. Francisco ha pedido para erradicar la plaga del crimen. El Santo Padre ha concluido saludando a los fieles y peregrinos reunidos en la plaza del Vaticano por asistir en esta mañana de domingo al Ángelus.