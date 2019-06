El Papa en Camerino: He venido hoy para estar cerca de ustedes. Homilía en Camerino

“He venido hoy para estar cerca de ustedes; Estoy aquí para orar con ustedes a Dios que nos recuerda, para que nadie se olvide de quién está en problemas. Ruego al Dios de la esperanza, para que lo que es inestable en la tierra no sacude la certeza que tenemos dentro. Ruego al Dios Cercano, que despierte gestos concretos de proximidad”, palabras del Papa llenas de aliento para los habitantes de Camerino y San Severino en las Marcas

Han pasado casi tres años, dijo el Papa en su homilía, y recordó que existe el riesgo de que, después de la primera participación emocional y mediática, la atención disminuirá y las promesas terminarán y quedarán en un segundo plano, aumentando la frustración de aquellos que ven que el territorio va aumentando su población. El Señor, en cambio, empuja a recordar, a reparar, a reconstruir y a hacerlo juntos, sin olvidar nunca a los que sufren. Palabras del Papa a la población recordando su difícil situación post-terremoto.

Frente a lo que han vivido y sufrido, frente a casas derrumbadas y edificios reducidos a escombros, el Pontífice se pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es, si lo que eleva puede colapsar en un instante? ¿Qué pasa si su esperanza puede terminar en polvo? ¿Qué será el hombre? La respuesta, dijo, parece venir de la continuación de la oración: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? De nosotros, como somos, con nuestras debilidades, Dios se recuerda. En la incertidumbre que sentimos fuera y dentro, el Señor nos da una certeza: nos recuerda. Se re-cuerda, regresa con su corazón a nosotros, porque nos ama. Y mientras muchas cosas se olvidan rápidamente aquí, Dios no nos deja en el olvido.

«¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dios que nos recuerda, Dios que sana nuestros recuerdos heridos ungiéndolos con esperanza, Dios que está cerca de nosotros para levantarnos desde dentro, nos ayuda a ser buenos constructores, consoladores de corazones. Todos pueden hacer un poco de bien, sin esperar a que otros comiencen, dijo el Papa, no dejarse abatir por la desesperanza, comenzar a hacer cada uno algo por el otro. Todos pueden consolar a alguien, sin esperar a que se resuelvan sus problemas. ¿Qué es el hombre? Es tu gran sueño, Señor, que siempre lo recuerdas. Concédenos que también recordamos estar en el mundo para dar esperanza y cercanía, porque somos tus hijos, «Dios de toda consolación» (2 Cor 1: 3)”.

Recordar es una palabra clave para la vida, afirmó el Papa, pedimos la gracia de recordar todos los días que no somos olvidados por Dios, que somos sus hijos amados, únicos e irremplazables: recordarlo nos da la fuerza para no rendirnos ante los reveses de la vida. Recordamos cuánto valemos, frente a la tentación de estar tristes y continuar desenterrando lo peor que parece no acabar nunca. Los malos recuerdos llegan, dijo, incluso cuando no pensamos en ellos; pero pagan mal: solo dejan melancolía y nostalgia.

“Para liberar al corazón del pasado que regresa, de los recuerdos negativos que nos mantienen prisioneros, de los arrepentimientos que paralizan, se necesita alguien que nos ayude a cargar los pesos que tenemos dentro. Hoy Jesús dice que no somos «capaces de soportar la carga» de muchas cosas (ver Jn 16:12). ¿Y qué hace frente a nuestra debilidad? No nos quita las cargas, como nos gustaría, que siempre estamos buscando soluciones rápidas y superficiales; No, el Señor nos da el Espíritu Santo. Lo necesitamos porque él es el Consolador, el que no nos deja solos bajo las cargas de la vida. Es Él quien transforma nuestra memoria esclava en memoria libre, las heridas del pasado en recuerdos de salvación. Él hace en nosotros lo que ha hecho por Jesús: sus heridas, esas heridas feas talladas por el mal, por el poder del Espíritu Santo se han convertido en canales de misericordia, heridas luminosas en las que brilla el amor de Dios, un amor que se eleva, que resucita. Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando lo invitamos a nuestras heridas. Él unge los malos recuerdos con el bálsamo de la esperanza, porque el Espíritu Santo es el reconstructor de la esperanza.”

La esperanza del Espíritu Santo no es pasajera. Las esperanzas terrenales, dijo Francisco, son fugaces, siempre tienen la fecha de caducidad: están hechas de ingredientes terrenales, que tarde o temprano se deterioran. La del Espíritu es una esperanza de larga conservación. No caduca, porque se basa en la fidelidad de Dios. La esperanza del Espíritu ni siquiera es optimismo. Nace de lo más profundo, señaló, reaviva en el fondo del corazón la certeza de ser valioso porque se ama. Infunde la confianza de no estar solo. Es una esperanza que deja la paz y la alegría adentro, sin importar lo que pase afuera. Es una esperanza que tiene raíces fuertes, que ninguna tormenta de la vida puede arrancar. Es una esperanza, dice San Pablo hoy, que «no decepciona» (Rom. 5: 5), lo que le da la fuerza para vencer todas las tribulaciones (vea los versículos 2-3).

“Cuando estamos preocupados o heridos, tendemos a hacer “un nido” alrededor de nuestra tristeza y nuestros miedos. El Espíritu, en cambio, nos libera de nuestros nidos, nos hace volar, nos revela el maravilloso destino para el cual nacimos. El Espíritu nos alimenta con esperanza viva. invitémoslo. Pidámosle que venga a nosotros y se acercará”.

El Papa habló también de la proximidad, hoy que se celebra la Santísima Trinidad, la Trinidad, dijo, no es un enigma teológico, sino el espléndido misterio de la cercanía de Dios. La Trinidad nos dice que no tenemos un Dios solitario en el cielo, distante e indiferente; al contrario, es el Padre que nos dio a su Hijo, que se hizo hombre como nosotros, y que, para estar aún más cerca de nosotros, para ayudarnos a llevar las cargas de la vida, nos envía su propio Espíritu.

“El, que es Espíritu, entra en nuestro espíritu y así nos consuela desde dentro, nos trae la ternura de Dios dentro de nosotros. Con Dios, la carga de la vida no permanece sobre nuestros hombros: el Espíritu, a quien nombramos cada vez que hacemos la señal De la cruz, justo cuando nos tocamos la espalda, viene a darnos fuerza, a alentarnos, a soportar los pesos. De hecho, es un especialista en resucitar, criar, reconstruir. Se necesita más fuerza para reparar que para construir, para comenzar de nuevo que para iniciar, para reconciliarse que para ponerse de acuerdo. Esta es la fuerza que Dios nos da. Por lo tanto, el que se acerca a Dios no se derriba, comienza de nuevo, intenta de nuevo, reconstruye».

