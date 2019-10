El Papa destaca que lo importante del Documento Final del Sínodo es el diagnóstico que se ha hecho: cultural, ecológico, social y pastoral

Al terminar las votaciones del Documento Final del Sínodo, el Papa Francisco pidió centrarse en los cuatro diagnósticos que durante estos días se han centrado, cuatro dimensiones: la cultural, la ecológica, la social y la pastoral. Explicando que no ganan lo de un grupo o los de otros sino que «ganamos todos con los diagnósticos que hicimos», indicó: Pensando hoy en estas élites católicas que quieren ir a la «cosita» y se olvidan de lo grande he recordado unos versos que dicen: “Porque no tienen el coraje de estar con el mundo, ellos se creen estar con Dios. Porque no tienen el coraje de comprometerse con las opciones de vida del hombre, se creen de luchar por Dios. Porque no aman a ninguno, se creen amar a Dios”». De esta forma, el Papa pidió no caer prisioneros de estos grupos que van a negar el cuerpo del Sínodo y del Documento Final.

Precisamente en Roma ECCLESIA pudo comprobar cómo diferentes grupos de periodistas volvían constantemente sobre el tema de la mujer, de los viri probati, temas importantes pero que no son el eje de lo que el Sínodo ha estado dialogando.

Siguiente Sínodo

Ante los temas que se han propuesto para el siguiente Sínodo, indicó que uno de los que tuvo mayoría fuera el tema de la sinodalidad. «Todavía no me he decidido, lo estoy reflexionando, pero ciertamente hemos caminado mucho en este camino y aún queda».

Exhortación, antes de final de año

Francisco destacó que aunque no es obligatorio que el Papa publica una exhortación apostólica, siempre puede hacer bien una palabra. Por eso, confesó que «quisiera hacerla antes de fin de año».

4 dimensiones

Sobre el núcleo importante del Documento Final el Papa fue desgranando brevemente cada una de ellas: la cultural, la ecológica, la social y la pastoral, destacando que esta última es la principal e incluye a las otras tres: «El anuncio del evangelio urge, pero que sea entendido y asimilado. Se ha hablado de laicos, diáconos permanentes, de religiosos y religiosas, de lo que hacen. Se habló de tener creatividad en los nuevos ministerios y de ver hasta dónde se puede llevar».

Diaconado

El Papa recogió la petición de volver a la comisión sobre el diaconado permanente y el diaconado de las mujeres: «Recojo el guante de que sean escuchadas las mujeres».

Reformas

Varios fueron los aspectos que el Papa destacó para la reforma: la formación sacerdotal en el país, la falta de celo en jóvenes religiosos, la formación del servicio diplomático de la Santa Sede, la redistribución del clero en el país. Entre sus propuestas indicó que sería bueno que en el plan de formación de los religiosos existiera un año o más para tener una experiencia en estas zonas. Además, reconoció la necesidad de que los jóvenes sacerdotes que se forman en el servicio diplomático pasen un año en tierra de misión. Otra de las reformas debe darse con un nuevo organismo en la zona de la Amazonía, una semiconferencia episcopal amazónica, además de la reforma titula que Culto Divino puede hacer y la organización de la curia romana: «Me parece que hay que hacerlo, abrir una sección amazónica dentro del Dicasterio de Promoción Humana Integral».