El Papa destaca la humildad de María en el día de la Inmaculada: «Una mirada mirada abierta a Él y a los demás»

Una persona se revela mejor en su propio hogar que en otras partes y precisamente, «en esa intimidad doméstica el Evangelio nos da un detalle que revela la belleza del corazón de María», ha explicado el Papa.

En su humildad, María sabe que todo lo recibe de Dios. Por eso, estálibre de sí misma, completamente orientada a Dios y a los demás. #MaríaInmaculada no tiene ojos para sí misma. Aquí está la verdadera humildad: no tener ojos para uno mismo, sino para Dios y para los demás. — Papa Francisco (@Pontifex_es) December 8, 2021

La humildad, un rasgo maravilloso de María

De esta manera, el Santo Padre ha destacado el rasgo más maravilloso del corazón de María, la humildad: «Tras recibir el más alto de los cumplidos, se turba porque siente dirigido a ella lo que no se atribuía a sí misma. De hecho, María no se atribuye prerrogativas, no reclama nada, no atribuye nada a su mérito. No siente autocomplacencia, no se exalta. Porque en su humildad sabe que todo lo recibe de Dios. Por tanto, está libre de sí misma, completamente orientada a Dios y a los demás».

María Inmaculada no tiene ojos para sí misma —ha dicho el Papa— destacando que aquí está la verdadera humildad: «No tener ojos para uno mismo, sino para Dios y para los demás». Al respecto, Francisco ha puntualizado que esta perfección de María, «la llena de gracia», la declara el ángel dentro de las paredes de su casa: no en la plaza principal de Nazaret, sino allí, en el ocultamiento, en la mayor humildad.

María, «enciéndenos el entusiasmo de la santidad»

Asimismo, el Papa ha invitado a todos los fieles a pedir a la Virgen una gracia especial: «Que nos libre de la idea engañosa de que una cosa es el Evangelio y otra la vida; que nos encienda de entusiasmo por el ideal de santidad, que no es una cuestión de estampitas, sino de vivir cada día lo que nos sucede con humildad y alegría, libres de nosotros mismos, con la mirada puesta en Dios y en el prójimo que encontramos».

No nos desanimemos, ha concluido, porque el Señor nos ha dado a todos «un buen paño para tejer la santidad en la vida diaria. Y cuando nos asalte la duda de no lograrlo, la tristeza de ser inadecuados, dejémonos mirar por los “ojos misericordiosos” de la Virgen, ¡porque nadie que ha pedido su ayuda ha sido abandonado jamás!».