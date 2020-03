El Papa desde Santa Marta: «Recemos por las familias»

Este 16 de marzo, en la sexta misa en Santa Marta retransmitida via streaming, el Papa Francisco ha insistido en la importancia de la oración, en particular por los enfermos y ha dirigido un pensamiento especial a las familias en esta situación caracterizada por la enfermedad del Coronavirus. «Seguimos rezando por los enfermos. Pienso en las familias, cerradas, los niños no van a la escuela, tal vez los padres no pueden salir; algunos estarán en cuarentena. Que el Señor les ayude a descubrir nuevos modos, nuevas expresiones de amor, de convivencia en esta nueva situación. Es una hermosa oportunidad para redescubrir los verdaderos afectos con creatividad en la familia. Oremos por la familia, para que las relaciones en la familia en este momento florezcan siempre para el bien».

El Pontífice ha destacado en su homilía la necesidad de acoger la simplicidad de Dios para no caer en la soberbia. Además, el Papa salió este fin de semana del Vaticano y realizó una oración frente a María Salus Populi Romani, y frente al crucifijo de madera que protegió a Roma de la «Gran Peste» del siglo XVI.

Además, el Papa ha querido profundizar en «el escándalo farisaico, lo llaman los teólogos», escandalizarnos de las cosas que son la simplicidad de Dios, «la simplicidad de los pobres, la simplicidad de los cristianos como, para decir: «Pero esto no es Dios. No, no. Nuestro Dios es más culto, es más sabio, es más importante. Dios no puede actuar con esta simplicidad». Y siempre la indignación te lleva a la violencia; tanto la violencia física como la violencia de la palabra, que mata como la violencia física». «Pensemos en estos dos pasos, estos dos pasajes: la indignación de la gente en la sinagoga de Nazaret y la indignación de Naamán, porque no entendían la simplicidad de nuestro Dios».

Las misas celebradas por el papa Francisco en la Casa Santa Marta serán transmitidas en directo los próximos días, a través del player de Vatican News en Youtube y serán distribuidas por Vatican Media. Además, este enlace también estará disponible en la web y Facebook de la Conferencia Episcopal Española.

Las misas se celebrarán de lunes a sábado a las 7 de la mañana y durante su celebración no podrá haber presencia de fieles. Otra novedad es que a partir de hoy se rezará el Ángelus y el Santo Rosario vía streaming para acompañar a todas las personas que permanecen en sus casas.