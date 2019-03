El Papa: “Contra el odio y antisemitismo, es importante el diálogo interreligioso”

Discurso del Santo Padre a los miembros de la Delegación del Comité Judío Americano, a quienes recibió en Audiencia la mañana de este viernes, 8 de marzo, en la Sala del Consistorio del Vaticano.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 8 de marzo de 2019

“Debemos hacer como aquel padre, que había visto cosas trágicas y nunca se cansó de transmitir a sus hijos los fundamentos del amor y el respeto. Y debemos mirar al mundo con los ojos de las madres, con los ojos de la paz”, lo dijo el Papa Francisco a los miembros de la Delegación del Comité Judío Americano, a quienes recibió en Audiencia la mañana de este viernes, 8 de marzo, en la Sala del Consistorio del Vaticano.

Buenas relaciones entre judíos y católicos

En su discurso, el Pontífice recordó, las buenas relaciones que mantiene esta organización con los sucesores de Pedro, desde el inicio del diálogo oficial entre la Iglesia católica y el judaísmo. Citando al distinguido Rabino Abraham J. Heschel observador del Comité Judío Americano, el Papa dijo que, “su compromiso en favor del diálogo judeo-católico tiene tantos años como la Declaración Nostra Aetate, un hito en nuestro fraterno camino de redescubrimiento. Estoy contento que con el tiempo hayamos conseguido mantener buenas relaciones e intensificarlas aún más”.

El secreto de la solidez de la familia

En este sentido, el Papa Francisco precisa que, cultivar buenas relaciones fraternas a lo largo del tiempo es un don y una llamada de Dios. Y narrando un episodio ocurrido a un joven católico en la segunda guerra mundial, el Pontífice dijo que al final de la guerra, este joven regresó a los Estados Unidos y formó una familia, compró una casa de una familia judía y en la puerta de ingreso había la Mezuzah y no quería que se quitara de ahí y a sus hijos les decía que ese rectángulo pequeño custodiaba el secreto de la solidez de la familia y de hacer de la humanidad una familia. En ese rectángulo, afirma el Papa, estaba escrito lo que no hay que olvidar de generación en generación: ‘amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas’ (cf. Dt 6, 4). “Queridos amigos – exhorta el Pontífice – juntos estamos llamados a construir un ambiente de hogar, de familia, eligiendo con todas nuestras fuerzas el amor divino, que inspira respeto y aprecio por la religiosidad de los demás. No es bondad, es nuestro futuro”.

La paz es mujer

Haciendo alusión al Día Internacional de la Mujer, el Santo Padre resaltó la contribución irremplazable de las mujeres a la construcción de un mundo que sea hogar para todos. “La mujer es la que embellece el mundo, la que lo protege y lo mantiene vivo. Ella trae la gracia que hace nuevas las cosas, el abrazo que incluye, la valentía de donarse. La paz es mujer. Nace y renace de la ternura de las madres. Por lo tanto – precisa el Papa – el sueño de la paz se realiza mirando a la mujer”. Por lo tanto, la mujer trae el sueño del amor al mundo. Si nos preocupamos por el futuro, si soñamos con un futuro de paz, necesitamos dar espacio a las mujeres.

Resurgir de los ataques antisemitas

Dando una mirada al contexto actual, el Papa Francisco manifestó su preocupación por la propagación de un clima de maldad e ira en muchos lugares, en el que se arraigan perversos excesos de odio. “Pienso en particular en el resurgimiento bárbaro, en varios países, de los ataques antisemitas. Incluso hoy quiero reiterar que es necesario estar atentos a este fenómeno: La historia nos enseña a dónde pueden llevar incluso aquellas formas de antisemitismo que al principio sólo se daban a entender, a la tragedia humana del Holocausto, en la que dos tercios de los judíos europeos fueron aniquilados (Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, Porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables, 47). Repito que para un cristiano cualquier forma de antisemitismo es una negación de sus orígenes, una contradicción absoluta”.

Importancia del diálogo interreligioso

Por ello, señala el Santo Padre, en la lucha contra el odio y el antisemitismo, un instrumento importante es el diálogo interreligioso, destinado a promover el compromiso con la paz, el respeto mutuo, la protección de la vida, la libertad religiosa y la protección de la creación. “Los judíos y los cristianos también comparten una rica herencia espiritual, que les permite hacer muchas cosas buenas juntos. En un momento en que Occidente está expuesto a un secularismo despersonalizador, corresponde a los creyentes buscar y colaborar para hacer más visible el amor divino por la humanidad. Y poner en práctica gestos concretos de cercanía, contrarrestando el crecimiento de la indiferencia”.

“En un mundo donde la distancia entre los muchos que tienen poco y los pocos que tienen mucho aumenta cada día, estamos llamados a cuidar de los hermanos más indefensos: los pobres, los débiles, los enfermos, los niños, los ancianos”

Educar a los jóvenes en el diálogo judeo-cristiano

En el servicio a la humanidad, así como en nuestro diálogo, los jóvenes esperan participar más intensamente, deseosos de soñar y abiertos al descubrimiento de nuevos ideales. Por lo tanto, afirma el Papa Francisco, me gustaría subrayar la importancia de la formación de las generaciones futuras en el diálogo judeo-cristiano. “El compromiso común en el ámbito de la educación de los jóvenes es también un instrumento eficaz para combatir la violencia y abrir nuevas vías de paz con todos”. Al darles las gracias por su visita, el Santo Padre les deseó todo lo mejor en su compromiso de promover el diálogo, alentando intercambios fructíferos entre religiones y culturas, tan valiosos para nuestro futuro, para la paz. ¡Shalom!

