El Papa confirma que “no sabía nada” sobre el caso de McCarrick

El Santo Padre confirma que “no sabía nada” sobre el caso de McCarrick

Excardenal retirado del estado clerical

El 27 de mayo de 2019, el Papa Francisco repitió que no sabía nada de las alegaciones contra el excardenal Theodore McCarrick antes de que el escándalo público estallara en 2018 y no recuerda haber sido informado sobre McCarrick por el entonces nuncio Arzobispo Viganò. No obstante, el Santo Padre también dijo que expulsarlo del estado clerical era lo más “obvio” que se debía hacer.

Los comentarios del Papa sobre este y muchos otros temas se han recogido en una amplia y exclusiva entrevista realizada por la periodista y escritora mexicana, Valentina Alazraki, publicada por Vatican News en español. Alazraki ha sido el corresponsal del Vaticano para Televisa desde 1974.

El Santo Padre defendió su “silencio” en la carta del Arzobispo Viganò que presentó una serie de acusaciones contra la Santa Sede:

“Los que hicieron el derecho romano dicen que el silencio es una manera de hablar”, explicó Francisco. “El caso este de Viganò, yo vi, no había leído toda la carta, vi un poco y ya sé lo que es, y tomé una opción: yo confío en la honestidad de los periodistas y les dije: ‘Miren, acá tienen todo, estudien ustedes y saquen ustedes las conclusiones’. Y eso es lo que hicieron porque el trabajo lo hicieron ustedes, sobre eso fue genial, y me cuidé muy mucho de decir cosas que no estaban ahí pero después las dijo, tres o cuatro meses después, un juez de Milán cuando lo condenó”.

De hecho, el Papa dijo que se siente “cómodo” con los periodistas y les dice la verdad. Sin embargo, admitió que algunas preguntas son difíciles y “algunas preguntas me han hecho pensar”. En la entrevista, el Santo Padre dejó en claro que no es fanático del plan de Estados Unidos para construir un muro en la frontera con México; dijo que le expresaría al presidente Trump lo mismo si sentaran juntos.

“Yo no sé qué sucede cuando entra esta nueva cultura de defender territorios haciendo muro ¿no? Ya conocimos uno, el de Berlín, que bastantes dolores de cabeza nos trajo y bastante sufrimiento…”, afirmó Francisco. “Pero parece que lo que hace el hombre es lo que no hacen los animales ¿no? El hombre es el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo ¿no? Volvemos a lo mismo ¿no? El levantar muros como si esa fuera la defensa ¿no? Cuando la defensa es el dialogo, el crecimiento, la acogida y la educación, la integración, o el sano límite del ‘no se puede más’, pero humano… En esto no me refiero solo al límite de México, hablo de todas las barreras que hay”.

El Papa también abordó el tema de la violencia contra las mujeres. Lamentó que “todavía la mujer está en segundo lugar” y, a menudo, estar en segundo lugar puede significar “ser objeto de esclavitud”. Dio el ejemplo de mujeres prostituidas y habló de su propia visita recientemente a un refugio de rescate en Roma. El Papa dijo: “El mundo sin mujeres no funciona”.

El Santo Padre recalcó que tratar con migrantes y refugiados sigue siendo una “máxima prioridad”. Reitera su llamamiento a los corredores humanitarios como una respuesta positiva a la crisis mundial.

Sobre el aborto, el Papa señaló: “El aborto no es un problema religioso en el sentido que porque soy católico no puedo abortar, ¡es un problema humano! Es un problema de eliminar una vida humana. Punto”.

Finalmente, sobre el tema de la homosexualidad, el Papa dijo que la doctrina católica no ha cambiado y declaró que sobre los temas doctrinales se considera a sí mismo “conservador”. Advirtió contra las declaraciones fuera de contexto y aunque todas las personas son hijos de Dios “eso no quiere decir aprobar los actos homosexuales, ni mucho menos”.

JIM FAIR

(ZENIT –29 mayo 2019).-

El Excardenal McCarrick En Roma, 2013. Boston Catholic

