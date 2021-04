El Papa anuncia el lema para la Jornada de los Abuelos: «Yo estoy contigo todos los días»

El lema elegido por el Para Francisco para Primera Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, que se celebrará el próximo 25 de julio es «Yo estoy contigo todos los días» (cf. Mt 28,20). Con este mensaje, ha publicado desde la Santa Sede, «se quiere expresar la cercanía del Señor y de la Iglesia en la vida de cada persona mayor, especialmente en este difícil momento de pandemia».

El lema, han destacado, «es también una promesa de cercanía y esperanza que jóvenes y mayores pueden expresarse mutuamente. De hecho, no sólo los nietos y los jóvenes están llamados a estar presentes en la vida de las personas mayores, sino que los mayores y los abuelos tienen también una misión de evangelización, de anuncio, de oración y de guía de los jóvenes a la fe».

Cardenal Omella: «Cuidar sí es una prioridad»

En el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, este 19 de abril, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE recordó esta Jornada «y cómo desde el principio de su ministerio petrino, el Papa ha manifestado una especial preocupación por los ancianos y ha denunciado muchas veces su exclusión de la sociedad: Un pueblo que no custodia a los abuelos, un pueblo que no respeta a los abuelos, no tiene futuro, porque no tiene memoria, ha perdido la memoria».

De hecho, el presidente de los obispos españoles pidió a los gobernantes «destinar los recursos necesarios para asegurar unos dignos cuidados paliativos que garanticen el control adecuado del dolor a todos los que los necesiten. Asimismo, estos recursos deberían permitir a todas las personas dependientes acceder a las ayudas económicas que les corresponden. En estos momentos, esto sí es una prioridad».

Omella hizo referencia al documento: La vejez: nuestro futuro. La condición de los ancianos después de la pandemia, «que propone un nuevo paradigma para la atención a los mayores basado en un continuum socio-sanitario entre el propio hogar y los servicios externos que puedan ir necesitando».

En este contexto, «no deja de sorprender la ley de regulación de la eutanasia, recientemente aprobada en España», explicó. «Ha supuesto un fuerte contraste con la sensibilidad social por el cuidado de las personas mayores y enfermas. Ante el sufrimiento que derriba a las personas, desde la Conferencia Episcopal Española apostamos por una cura integral de las personas que trabaje todas sus dimensiones: corporal, espiritual, relacional y psicológica. No dejaremos nunca de repetir que no hay enfermos «incuidables» aunque sean incurables».

Los abuelos, transmisores de la fe

El Papa Francisco anunció la institución de esta Jornada tras el rezo del Ángelus del domingo 31 de enero, estableciendo la celebración el cuarto domingo de julio, cerca de la memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. «Eslabón» entre generaciones para transmitir a los jóvenes la experiencia de la vida y la fe, «los abuelos son a menudo olvidados – subrayó el Papa en esa ocasión–y nosotros olvidamos esta riqueza de custodiar las raíces y transmitirlas».