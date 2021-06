El Papa alerta sobre los falsos predicadores en la audiencia general

El Papa Francisco ha alertado esta mañana en la audiencia general sobre el peligro que supone hoy en día la aparición de predicadores que, «a través de los nuevos medios de comunicación pretenden enturbiar las comunidades y afirman que el cristianismo verdadero es al que ellos están vinculados, a menudo identificado con ciertas formas del pasado».

«No se presentan en primer lugar para anunciar el Evangelio de Dios que ama al hombre en Jesús Crucificado y Resucitado, sino para reiterar con insistencia, como auténticos custodios de la verdad, cuál es la mejor manera de ser cristianos», ha denunciado.

El Pontífice ha iniciado esta mañana un ciclo de catequesis para reflexionar sobre algunos temas que el apóstol san Pablo trata en su Carta a los Gálatas. Una carta, en palabras del Santo Padre, «que parece escrita para nuestra época» ya que tal y como explica, en ella «el apóstol afronta algunas temáticas importantes para la fe, como la libertad, la gracia y la forma de vivir cristiana, que son extremadamente actuales porque tocan muchos aspectos de la vida de la Iglesia de nuestros día».

En el Patio san Dámaso y acompañado de fieles, Francisco resumió la vida de Pablo y su evangelización en hoy tierras Turcas y explicó que «tras fundar algunas comunidades en la región de Galacia, San Pablo advirtió un peligro, puesto que comenzaban a infiltrarse algunos cristianos provenientes del judaísmo que exponían teorías contrarias, y se presentaban como los únicos poseedores de la verdad, sembrando confusión y división».

«Esos adversarios sostenían que Pablo no era un verdadero apóstol y por tanto no tenía ninguna autoridad para predicar el Evangelio. Y muchas veces nosotros vemos esto. Pensemos en alguna comunidad cristiana o en alguna diócesis: empiezan las historias y después se termina por desacreditar al párroco, al obispo. Es precisamente el camino del maligno, de esta gente que divide, que no sabe construir. Y en esta Carta a los Gálatas vemos este procedimiento».

Francisco ha insistido en que este tipo de sucesos las viven también muchos cristianos en nuestros días y ha asegurado que «no faltan , de hecho, predicadores que aseguran que la solución a las crisis actuales es volver atrás para no perder la genuinidad de la fe».

Por ello, ha recomendado que ante la duda o la tentación se debe seguir la enseñanza del apóstol en la Carta a los Gálatas, que es «el camino del anuncio, el camino liberador y siempre nuevo de Jesús Crucificado y Resucitado; es el camino del anuncio, que se realiza a través de la humildad y la fraternidad. Y este camino manso y obediente va adelante en la certeza de que el Espíritu Santo obra en todos los tiempos de la Iglesia», ha concluido.