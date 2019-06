El Papa agradece y reza ante imagen de la Virgen por su viaje a Rumanía

Redacción ACI Prensa, 2 de junio de 2019

Este domingo 2 de junio el Papa Francisco visitó la Basílica de Santa María la Mayor en Roma para rezar y agradecer a la Virgen por los frutos de su reciente viaje apostólico a Rumanía, en Europa del Este

“Al regresar de su viaje Rumanía, el Papa Francisco fue a la Basílica de Santa María la mayor para orar”, confirmó en Twitter el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti.

Esta visita a la Virgen de Salus Populi Romani (protectora del pueblo romano) es una tradición que el Papa Francisco lleva a cabo siempre antes y después de sus viajes nacionales e internacionales.

El Pontífice arribó a Italia el domingo 2 de junio a las 6.10 p.m. (hora de Roma) luego de un viaje de aproximadamente una hora y media desde el aeropuerto de Henri Coandă-Otopeni de Bucarest (Rumanía).

Este el quinto viaje internacional de 2019 y el número 30 del pontificado de Francisco.

La visita tuvo una fuerte carga ecuménica ya que la mayoría de la población es cristiana ortodoxa.

Al inicio de su viaje apostólico, el Papa Francisco realizó una histórica visita a los líderes de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía en Bucarest en la cual pidió “caminar juntos” a favor de la sociedad y la familia para ir más allá de la “cultura del odio”.

También aprovechó durante su estadía saludar y bendecir a familias, enfermos e integrantes de la minoría étnica de “rom” o “romaní”, que es una rama del pueblo gitano.

Casi al término de su visita, el Santo Padre se trasladó a la localidad de Blaj para presidir, en el Campo de la Libertad, la Divina Liturgia con la Beatificación de los 7 Obispos greco-católicos muertos mártires durante el período comunista en la década de 1950.

Los 7 nuevos beatos, beatificados ante 70 mil fieles, son Mons. Iuliu Hossu, Mons. Vasile Aftenie, Mons. Ioan Bălan, Mons. Valeriu Traian Frenţiu, Mons. Ioan Suciu, Mons. Tit Liviu Chinezu y Mons. Alexandru Rusu.

