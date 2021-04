El Papa a los nuevos sacerdotes: «Sean servidores de Dios, y no funcionarios»

En este IV Domingo de Pascua, fiesta de Jesús Buen Pastor, el Papa Francisco ha ordenado a nueve sacerdotes a quienes les ha pedido que «sean servidores de Dios, y no funcionarios».

Sigan el camino de las «cuatro cercanías»

El Papa ha profundizado en las vocaciones, en este caso en la sacerdotal por «el bello camino de las cuatro cercanías: Cercanía con Dios, con el obispo, con los demás sacerdotes y con el Pueblo de Dios».

Esta cercanía es el estilo de Dios: «Un estilo de compasión y ternura» que implica «no cerrar el corazón a los problemas —y verán muchos—. Acompañen a la gente en sus problemas. Practiquen la compasión que los llevará al perdón y a la misericordia. Sean misericordiosos, sean ‘perdonadores’ porque Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Deseo que sigan este estilo, que es el estilo de Dios».

«El diablo entra por los bolsillos»

El Santo Padre ha alertado sobre la importancia de alejarse del dinero, del orgullo y de la vanidad: «El diablo entra por los bolsillos», les ha explicado. por eso, les ha invitado a «ser pobres» como pobre es «el santo Pueblo de Dios».

Otra de los consejos en los que ha insistido el Papa es en el «carrerismo»: «No sean trepadores siguiendo “la carrera eclasiástica”, porque entonces se convertirán en empresarios y funcionarios, que pierden esa pobreza que los asemeja a Cristo pobre, al Crucificado». Una invitación a no ser «sacerdotes empresarios sino servidores», ha puntualizado.

Jesús, el Buen Pastor

Por otra parte, Francisco ha pedido a los ordenandos recordar la belleza del camino del Buen Pastor, «el Señor Jesús quiso elegir a algunos en particular, para que, ejerciendo públicamente en la Iglesia, en su nombre, el oficio sacerdotal en beneficio de todos los hombres, continuarán su misión personal de maestro, sacerdote y pastor».

Por último les ha exhortado a buscar «el consuelo en Jesús, en la Virgen, no olviden a la Madre. Sean consolados allí y lleven las cruces, de la mano de Jesús y de la Virgen. No tengan miedo. Si ustedes están cerca del Señor, de los obispos, cerca entre ustedes y cerca del pueblo, no tienen que tener miedo porque todo irá bien».