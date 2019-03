El padre Bako Shekwolo de Ankuwa (Nigeria), secuestrado

El padre Bako Shekwolo, párroco de la Iglesia de Santa Teresa de Ankuwa (Nigeria), fue secuestrado por desconocidos el 25 de marzo

Secuestrado un sacerdote en Nigeria. Iglesia pide liberación

Desde Nigeria llega otra trágica noticia: el secuestro de otro sacerdote católico. Se trata del padre John Bako Shekwolo, secuestrado el 25 de marzo en su casa, en el pueblo de Ankuwa, en el estado de Kaduna, centro-norte de Nigeria, informa la Agencia Fides. El secuestro fue confirmado en una declaración firmada por el canciller de la archidiócesis de Kaduna, monseñor Daniel J. Kyomm: “Lamentamos anunciar que uno de nuestros sacerdotes, el padre John Bako Shekwolo, fue secuestrado por desconocidos. Pedimos a los fieles que recen por su pronta liberación – continúa la nota – y apelamos a la conciencia de quienes lo secuestraron para que lo liberen ileso”. Por su parte, la policía local afirmó que hará todos los esfuerzos posibles para liberar al padre Shekwolo, quien es párroco de la iglesia de Santa Teresa de Ankuwa.

Una dura condena llega de parte de la Asociación de Cristianos de Nigeria (CAN), que agrupa a las diferentes denominaciones cristianas del país, lamentando el secuestro con una declaración de su presidente, el padre John Joseph Hayab: “La CAN condena enérgicamente el secuestro del padre John Bako Shekwolo, porque además vemos que el secuestro se está convirtiendo en un gran negocio. Pese a todo invitamos a los secuestradores a liberar al sacerdote. Es triste – evidencia el sacerdote – que el estado de Kaduna se haya convertido en el centro del negocio del secuestro y que el gobierno no haya hecho casi nada para detenerlo. Esto demuestra que el gobierno está fracasando en materia de seguridad por eso es necesario que asuma cuanto antes la responsabilidad de proteger vidas y propiedades, que es, en esencia, a lo que debe dedicarse cualquier gobierno”, concluye la declaración.

Vatican News, 28 de marzo de 2019

