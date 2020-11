El obispo Mario Iceta advierte del «drama» de «la tremenda soledad» en la sociedad actual

El arzobispo electo de Burgos y administrador apostólico de Bilbao, Mario Iceta, ha advertido esta tarde de que uno de los «dramas» de la sociedad actual es la tremenda soledad en la que viven muchas personas.

«Al enfermo y a las personas mayores hay que dedicarles tiempo, otro drama de la sociedad actual es la tremenda soledad en que viven las personas, vivimos en la sociedad de la información y de la comunicación pero estamos muy aislados, muy solos», ha afirmado durante la presentación en la Asociación de la Prensa de Madrid, del libro-entrevista «Servidor de todos. Una conversación» (Palabra), en el que el obispo es entrevistado por el periodista José Francisco Serrano Oceja.

Mario Iceta ha defendido que hay que cuidar al enfermo incluso en «las situaciones más complicadas», porque «todo ser humano supone un don», y ha apostado por los cuidados paliativos, tema sobre el que escribió su tesis de Medicina. «Cuando uno percibe que no es querido, que no es necesitado, o se le hace ver que su presencia es incómoda, es demoledor», ha asegurado.

«Muy feliz»

Por otra parte, Iceta deja la diócesis de Bilbao y ha asegurado haber sido muy feliz, aunque no ha estado exento de dificultades. «Pero ¿qué vida no tiene dificultades? Por ejemplo, ahora que estamos con la covid, la del señor que tiene un bar y lleva seis meses cerrado y no sabe cómo pagar la seguridad social o lo que sea».

Precisamente, entre las tareas que deja a su sucesor está la de atender a los fieles en medio de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia. «La Iglesia es un tren en marcha con mucha velocidad, con vías traqueteantes (aunque parezca que es lenta), pero son 1.200 millones de personas», ha puntualizado.

En concreto, ha señalado que en la diócesis de Bilbao son 1,1 millones, de los que “la mitad se confiesan cristianos” por lo que el nuevo obispo tendrá la tarea de atender a «600.000 personas en mundo tan interrogante” como el actual. A su juicio, «la Iglesia tiene mucho que ofrecer hoy, con humildad» y ha añadido que “en la Iglesia no se trata de subir, de escalar, sino de bajar».

Obispos de carne y hueso

En cuanto al libro, ha indicado que al principio, cuando le propusieron el proyecto, le pareció «un disparate» pero después se dio cuenta de que, a veces, los obispos son «auténticos desconocidos» y puede servir para que la gente vea que son “de carne y hueso».

El autor del libro, profesor de la Universidad CEU San Pablo y periodista, José Francisco Serrano Oceja, ha explicado que para él, entrevistar a Mario Iceta para este libro ha sido una especie de «retiro espiritual» y «contrapeso de encantamiento” justo en un momento en el que estaba “sumido en un proceso de desencantamiento».

Además, ha añadido que lejos del objetivo que tenían los «episcopologios» –poner en evidencia la perfección de los obispos–, en esta obra ha buscado recuperar ese «tejido humano» para conocer mejor al obispo a través de «una conversación».