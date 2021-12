El obispo Lorca Planes, presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales, con el Papa

«Gracias por su gran servicio y acogida». Estas fueron las palabras a las que se ha unido el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, tras saludar al Papa Francisco este 7 de diciembre en la residencia de Santa Marta.

Así se ha publicado a través de la red social Twitter, donde el obispo de Cartagena, en calidad de presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española, ha realizado una visita estos días Roma.

Acompañado por el director de dicha comisión y director de la Oficina de Información de la CEE, José Gabriel Vera, el obispo visitó la secretaría del Sínodo, reuniéndose con el subsecretario Luis Marín de San Martín.

Además, pudieron visitar la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, donde compartió un tiempo con los alumnos de último curso.

Today @LMarinOSA had the great joy to meet with Mons. José Manuel Lorca Planes @DiocDeCartagena President of the Communication Commission of @prensaCEE to discuss the synodal process in Spain. pic.twitter.com/mgJ8RenXiy

— Synod.va (@Synod_va) December 6, 2021