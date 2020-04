El obispo emérito de Jaén, Ramón del Hoyo, ingresado por coronavirus

El obispo emérito de la diócesis de Jaén, Ramón del Hoyo López, se encuentra ingresado a causa del coronavirus, en Burgos. Así lo ha informado a los sacerdotes diocesanos el obispo jienense, Amadeo Rodríguez Magro, a través de este comunicado: «Tengo que comunicaros, con gran pesar, que nuestro querido obispo emérito, don Ramón del Hoyo, se encuentra hospitalizado. Ayer tarde me comunicó que había dado positivo en el test y que estaba diagnosticado de neumonía. Hemos quedado en mantener comunicación mientras él pueda. No obstante, ya estamos al habla con la archidiócesis de Burgos, con su familia y con los capellanes del hospital, para que estén atentos y no le falte de nada».

La carta concluye con el ruego a todos «de elevar oraciones por nuestro muy querido don Ramón».