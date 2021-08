El obispo electo de Mondoñedo-Ferrol pide a las cofradías ser «escuelas de misericordia»

El obispo electo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, pide en un mensaje dirigido a las cofradías de la diócesis «que sean escuelas de misericordia. «Ser escuela porque la cofradía debe de ser un ámbito donde aprendamos juntos y un ámbito de misericordia y fraternidad», indica en su mensaje publicado en las redes esta mañana. Para el nuevo obispo, «estamos convocados en medio de nuestro mundo tan herido a vivir esta realidad que nos acerca a la experiencia de Dios».

Pinchad aquí para ver el vídeo que nos ha enviado Fernando García Cadiñanos, nuestro nuevo obispo diocesano, dirigido a las cofradías y cofrades

👇👇👇https://t.co/RUDkYPPlZ7 — Junta General de Cofradías (@junta_cofradias) August 9, 2021

El hasta ahora vicario general de la archidiócesis de Burgos fue nombrado obispo de esta diócesis el pasado 1 de julio y será consagrado y tomará posesión el próximo 4 de septiembre en la Catedral de Mondoñedo.



En su mensaje a la diócesis al ser nombrado, García Cadiñanos aseguraba: «En esta llamada, una vez más siento en mí la fragilidad de la misión de servicio que se me encomienda. Como siempre, percibo que es el Señor el que me vuelve a pedir salir, cruzar a la otra orilla, dejar tantas cosas, vivir esta expropiación… Una vez más estoy convencido de que es Él el que me sostiene, el que me lleva de la mano, me ha guiado y sigue guiando mis pasos y mi historia hacia la plenitud de la alegría».