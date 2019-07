El obispo de Mozambique denuncia ataques de milicias islámicas

En el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado, durante más de un año y medio hay «poderes ocultos que pretenden imponer sus propios intereses», matando a cientos de personas, quemando aldeas, iglesias, mezquitas y sembrando la destrucción por todas partes.

Monseñor Luiz Fernando Lisboa, brasileño, obispo de la diócesis de Pemba, en una valiente carta abierta al pueblo de Capo Delgado, donde desde septiembre de 2017 se están produciendo oscuros ataques de las llamadas milicias islámicas provenientes de países vecinos o rebeldes internos, denuncia esta situación olvidada por el mundo.

No nos resignamos a la violencia

Es una región rica en piedras preciosas (especialmente rubíes), tierra y madera. «Quiero hacer un llamamiento a todas las personas de buena voluntad de Cabo Delgado -escribe en su carta a SIR, de fecha 18 de julio de 2019- para que no nos resignemos a la violencia y no nos cansemos de pedir justicia y paz». «Como fantasmas -observa Mons. Lisboa-, los rebeldes (¿contra quién o contra qué?) aparecen y desaparecen sin ser vistos, en los momentos más inesperados, dejando tras de sí sólo rastros de desastres. Pero sabemos que los fantasmas no existen. Es un trozo de sábana que esconde algo o a alguien. Tenemos que tirar de esta sábana para exponer quién se esconde detrás y saber contra quién luchamos o, mejor aún, quién nos está aniquilando, para saber cómo defendernos y poner fin al mal que nos oprime.

Iglesia, instituciones y comunidad viven en un clima de miedo e inseguridad

El obispo describe su visita pastoral al barrio de Palma, donde se encontró con centenares de personas desplazadas de sus casas o en luto por la muerte de sus seres queridos. Y los niños que no pueden ir a la escuela porque están cerrados. «La Iglesia, las instituciones y la comunidad -afirma- viven en un ambiente de miedo e inseguridad». Lisboa pide «investigaciones precisas y claras» y plantea algunas preguntas: «¿Existe algún vínculo con el tráfico de órganos? ¿Se trata de blanqueo de dinero? ¿Están los ataques relacionados con el comercio de piedras preciosas? ¿Es nuestra provincia un corredor de traficantes de diferentes mercancías? ¿No habrá un problema de concesión exagerada de tierras para la explotación minera?».

Difícil hablar al pueblo de la esperanza, la paz y la reconciliación

En vista de la visita del Papa Francisco a Mozambique los días 5 y 6 de septiembre (como parte de un viaje que también tocará Madagascar y Mauricio), el obispo de Pemba se refiere al lema de la visita: «Sea lo que sea, llevamos más de un año y medio viviendo en una situación en la que es difícil pensar y hablar a la gente de esperanza, paz y reconciliación'», mientras que el pueblo mismo sea instrumentalizado por poderes ocultos que intentan imponer sus propios intereses». (Sir)

Vatican News, 24 de julio de 2019

Monseñor Luiz Fernando Lisboa, obispo de Pemba (Mozambique)

