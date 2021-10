El obispo de León, Luis Ángel de las Heras: «Crisis de fe ha habido siempre, y estas han hecho crecer en la fe»

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, ha concedido una entrevista a los compañeros de LeonNoticias. En esta semana se celebra un año de su llegada a la diócesis legionense, tiempo en el que se ha empapado de la historia y peculiaridades de una tierra que le ha sorprendido por su hospitalidad.

En la entrevista ha tratado varios temas, empezando precisamente por el primer año al frente de esta diócesis. «Me he encontrado muy a gusto, muy acogido, y me he encontrado con sacerdotes y religiosos y laicos con ganas de construir Iglesia, seguir trabajando y continuar el camino con ilusión y esperanza. Eso a mí también me ha animado a trabajar, estar presente y ahora tengo hasta dificultades para responder a todas las solicitudes porque el tiempo no da para poder hacerlo con más agilidad».

Luis Ángel de las Heras ha comentado las diferencias que encuentra respecto a su etapa anterior en Mondoñedo-Ferrol, «Es diferente, aunque en algunos esquemas es parecido porque el obispo tiene las mismas funciones. Aquí tengo que acostumbrarme a saber cómo es el contexto de la historia que se respira en León, que le afecta al obispo con una demanda de presencia que es mayor a la de Mondoñedo-Ferrol, tengo que introducirme un poco más en el día a día. Con cofradías, que hay 16 y todas requieren una presencia, y tengo que estar más disponible. Y el mayor número de parroquias requiere más disponibilidad, dedicación y mejor organización para cubrir todas».

Sobre si hay ‘crisis de fe’ en León, el prelado afirma que «Crisis de fe ha habido siempre, y estas han hecho crecer en la fe; y sí, hay crisis de fe. Hay decepciones, falta de respuesta a realidades concretas donde necesitábamos una reflexión que para el modo de ver de la Iglesia es un poco lento a lo que se nos puede demandar. Pero para la Iglesia todos los temas son importantes, y tienen que servir al ser humano con perspectiva de futuro. Los tiempos de Dios no son los nuestros, él los mira desde la eternidad y nosotros vamos con prisas porque nos asusta la muerte».