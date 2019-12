El obispo de Jaén: «Esta Cruz de Lampedusa viene a decirnos que no seamos indiferentes»

Desde el 9 de diciembre la Cruz de Lampedusa recorría en peregrinación la diócesis de Jaén. Ayer mismo, 22 de diciembre, el obispo, Amadeo Rodríguez Magro, presidió la Eucaristía de despedida y esta misma mañana la Cruz salía con destino a la diócesis de Malága. Durante su homilía el obispo explicó que «se trata de una Cruz hecha con dos trozos de una de las muchas barcas que llegan a Lampedusa, una isla italiana cercana a Siria. Como saben, el mar unos días está más por la labor, pero en la mayoría de los casos no es así, por lo que allí mueren miles y miles de personas». Y añadió: «Hace pocos días escuchaba que el Papa Francisco hablaba del Mediterráneo como el gran cementerio del mundo, aunque hay otros lugares donde muchos hermanos nuestros pierden la vida». «Ha recorrido ya Italia y está recorriendo España. Ahora ha estado en nuestra diócesis de Jaén. Y esta cruz viene a decirnos que seamos solidarios, que no seamos indiferentes y, sobre todo, viene a decirnos que veamos a Jesucristo en ella. Un Jesucristo que tiene el rostro de esos niños, ancianos, mujeres, hombres… de tantos miles y miles de persona, que pierden la vida en esas travesías».

Rodríguez Magro insistió, además, en la necesidad de poner nuestra fe en Cristo y ver su rostro en el de nuestros hermanos los migrantes. «Muchos de vosotros se preguntarán, y yo, ¿qué tengo que hacer? Pues no hagan otra cosa que poner fe en Cristo Jesús, en un Cristo que ama al hombre y que da la vida por nuestra salvación. Y pónganle el rostro de estos hermanos. Que no solo le pongamos el rostro de nuestros Cristos, aquellos a los que tanto veneramos y llevamos grabados en nuestro corazón, con Nuestro Padre Jesús. El rostro de Cristo en esta Cruz es la de esos hombres y mujeres que vienen de esos países donde no encuentran lo que necesitan para vivir dignamente».