El obispo de Huelva: «La Encarnación de Dios que celebramos en esta Navidad ha cambiado todo en la vida del hombre, en nuestra propia existencia»

Con el deseo de «que llegue a todo el mundo el anuncio gozoso de la Navidad», el obispo de Huelva, Santiago Gómez, celebró la Misa de Medianoche en la Catedral. «Dios ha querido compartir nuestra condición y se ha hecho cercano, identificándose de una forma especial con los pobres y necesitados», expresó.

Santiago Gómez presidió también la Santa Misa Estacional de la Solemnidad de la Natividad del Señor celebrada en la mañana del 25 de diciembre en la seo onubense, un templo cuyo aspecto ha presentado estas celebraciones adornos acordes con el tiempo de Navidad, entre los que destaca un hermoso nacimiento delante del altar.

«La Encarnación de Dios que celebramos en esta Navidad ha cambiado todo en la vida del hombre, en nuestra propia existencia»

El prelado señaló respecto al canto de entrada de la misa del día de Navidad, que nos presenta a Jesús así: «Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; lleva a hombros el imperio y tendrá por nombre Ángel del Gran Consejo». «El Niño que ha nacido es el Verbo de Dios, la Palabra encarnada. Ahora que esta Palabra se ha encarnado, de un extremo al otro de la tierra se verá la salvación de nuestro Dios».

Reencontrar la Persona de Cristo para redescubrir nuestro ser cristiano

El obispo de Huelva subrayó la importancia de reencontrar la Persona de Cristo para redescubrir nuestro ser cristiano. Así, es fundamental nuestra comprensión de Dios, que «ya no es un ser lejano o imaginado, sino alguien de nuestra condición, hombre, menos en el pecado. Los sacramentos, que no son signos incomprensibles o gestos para expresar nuestras convicciones, sino un modo actual de actuar Dios con nosotros. La oración, que no es pura interioridad o ejercicio psicológico, sino diálogo interpersonal con quien ha salido a nuestro encuentro. Nuestro actuar en el mundo, que no está guiado por ideologías y limitado a nuestras fuerzas, sino orientado por la voluntad del que nos ha revelado el camino en su Hijo, Jesús, y que nos permite vivir en comunión con Él y caminar a su encuentro en la vida eterna».

Próximas celebraciones presididas por el obispo de Huelva

Durante el tiempo de Navidad, el Pastor de la diócesis presidirá otras celebraciones en la Catedral. El próximo 6 de enero, en la Solemnidad de la Epifanía del Señor, así como el 9 de enero, fiesta del Bautismo del Señor, presidirá las celebraciones, ambas a las 12.00 horas.