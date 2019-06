El obispo de Cartagena nombra 13 nuevos canónigos para el cabildo de la catedral

El Obispo de la Diócesis de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, ha nombrado a trece nuevos canónigos para la Santa Iglesia Catedral de Murcia. Diez serán canónigos numerarios: Francisco José Alegría Ruíz, Maximiliano Jesús Caballero Caballero, José Alberto Cánovas Sánchez, Antonio García Valverde, Diego Martínez Martínez, Ramón Navarro Gómez, Manuel Ros Cámara, Cristóbal Sevilla Jiménez, Pedro Tudela López y Fernando Valera Sánchez. Se incorporarán también al Cabildo Catedralicio, como canónigos honorarios, Alfredo Hernández González, Francisco Montesinos Pérez-Chirinos y Rafael Ruíz Pacheco.

El Cabildo de la Catedral es el órgano colegial que cuida del culto y la acción pastoral en el primer templo de la Diócesis, sede del obispo. Los nuevos canónigos tomarán posesión de su cargo al inicio del nuevo curso.

