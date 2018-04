El obispo de Cartagena confirma a 22 presos en la cárcel de Sangonera

El Centro Penitenciario Murcia I de Sangonera La Verde acogió el sábado la Confirmación de 22 presos que durante todo un año se han preparado para recibir este sacramento. El Obispo de Cartagena, que presidió la celebración, los invitó a seguir a Cristo desde sus distintas situaciones personales y les recordó que cada uno de ellos es “único para Dios”.

La responsable del grupo de voluntarios de Pastoral Penitenciaria en este centro, Josefa Vera, hermana apostólica de Cristo Crucificado, asegura que los internos que han recibido la Confirmación aún continúan emocionados, pues han vivido el tiempo de preparación “con mucha ilusión y muchas ganas de cambiar”.

En la celebración los confirmandos estuvieron acompañados por sus catequistas y otros voluntarios de Pastoral Penitenciaria, así como por la jueza de vigilancia y el director de la prisión.

La Pastoral Penitenciaria de Sangonera La Verde realiza una formación catequética con los presos que se mantiene a lo largo de los años, comenzando con la Confirmación y siguiendo con grupos de profundización y maduración de la fe.

