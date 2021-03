El obispo de Ávila habla de la resurrección de Lázaro como preparación para la Semana Santa

Esta mañana el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, ha invitado en TRECE a prepararse para la Semana Santa, al participar en el programa Camino de Pascua. A través de la resurrección de Lázaro, el obispo ha recordado que «la muerte no tiene la última palabra. Es un gran consuelo cuando mueren nuestros seres queridos. Necesitamos en este tiempo la esperanza de participar en el mismo destino que Jesús. Aspiramos al Cielo y a la Vida Eterna».

Conectando el pasaje evangélico con la realidad actual, Gil Tamayo ha recordado que «el hombre se ha instalado en el pesimismo vital y no quiere saber nada más que del estado del bienestar. Nos hemos habituado a que no se hable del más allá. Parece un tema tabú. Escasea esa parte del credo. Es una contradicción con la vida cristiana. Poner en duda la Vida Eterna no deja tener consecuencias para la vida terrenal, como la pérdida del sentido de la vida, la caída de la solidaridad o carencia de la ilusión y aumento del miedo».

Por eso, ha pedido a los cristianos «dar la vuelta a esta situación» para que la tarea prioritaria y urgente sea la esperanza humana y el optimismo. «Toca a los creyentes recuperar el artículo final del credo: creo en la Vida Eterna, que no consiste en una prolongación de la vida presente, sino en la realización gozosa de la plenitud».

Lázaro resucita

La hermana de Lázaro, Marta, afeaba a Jesús que llegara a la casa cuando su amigo había ya fallecido y estaba sepultado. Sin embargo, Jesús pidió que se abriera el sepulcro y ordenó a Lázaro que se levantara. Según el obispo de Ávila «la fuerza de la resurrección de Cristo, Señor de la vida y vencedor de la muerte, es la que hace posible la resurrección de los hombres y la fe en la Vida Eterna. El Evangelio de esta ocasión es la resurrección de Lázaro, que constituye el séptimo milagro que Jesús realiza en el Evangelio de San Juan, el últimos antes de la crucifixión».

