El obispo auxiliar de Los Ángeles defiende el legado de san Junípero Serra ante manifestantes

Robert Barron, obispo auxiliar de Los Ángeles, visitó este sábado la misión de santa Ynez, en la que vive una comunidad de frailes Franciscanos. «No nos gusta la manera en la que Junípero Serra ha sido caracterizado», afirmó en un video. Durante su visita a la comunidad franciscana, Barron contó que unos manifestantes habían acudido a manifestarse pidiendo derribar la estatua que la Iglesia tiene. «Cuando vino la protesta, después de la misa, un grupo de frailes entre los que estaban muchos novicios se quedó aquí: rezamos el rosario y cantamos mientras se desarrollaba la protesta», contó el prelado.

Ante todo, Robert Barron quiso destacar que quisieron dar una respuesta «no violenta, muy pacífica desde nuestra posición». «Creo que fue una respuesta adecuada, no creo que la Iglesia tenga que conformarse con darse la vuelta cuando quieren quitar estatuas de nuestros santos en nuestras propiedades», afirmó. A la vez, quiso dejar claro que la respuesta tiene que ser pacífica, «no hay que responder al fuego con fuego». Concluyó que lo sucedido fue «un buen día», y que todo terminó pacíficamente.

Junípero Serra fue canonizado por el Papa Francisco, y a raíz del movimiento Black Lives Matter muchos protestantes han pedido derribar sus estatuas, por considerarlo un esclavista. Serra fundó nueve misiones y es considerado uno de los fundadores del estado de Los Ángeles, por lo que una de las dos estatuas que este estado tiene en el Capitolio es del mismo Serra.

En su canonización, el papa Francisco dijo las siguientes palabras sobre esta figura, destacando la defensa de la dignidad de los nativos americanos: «Y hoy recordamos a uno de esos testigos que supo testimoniar en estas tierras la alegría del Evangelio, Fray Junípero Serra. Supo vivir lo que es «la Iglesia en salida», esta Iglesia que sabe salir e ir por los caminos, para compartir la ternura reconciliadora de Dios. Supo dejar su tierra, sus costumbres, se animó a abrir caminos, supo salir al encuentro de tantos aprendiendo a respetar sus costumbres y peculiaridades. Aprendió a gestar y a acompañar la vida de Dios en los rostros de los que iba encontrando haciéndolos sus hermanos. Junípero buscó defender la dignidad de la comunidad nativa, protegiéndola de cuantos la habían abusado. Abusos que hoy nos siguen provocando desagrado, especialmente por el dolor que causan en la vida de tantos».

Friends, I’m just now leaving the Mission Santa Ynez in Solvang where I spent the day offering Mass, praying the Rosary, and defending the statue and legacy of St. Junipero Serra from protestors who are demanding the removal of his statue from private church property. (1/2) pic.twitter.com/QOc2BmOS8b

