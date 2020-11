El obispado de Lleida indica que en el tema de los bienes «nadie es verdugo de nadie»

La diócesis de Lleida ha querido responder este 12 de noviembre al comunicado de la diócesis de Barbastro-Monzón, publicado ayer con el título «La iglesia, una institución libre y abierta» referido al litigio sobre unas obras de arte en disputa desde la segregación de parte del territorio de la diócesis de Lleida (el formado por las parroquias de la provincia de Huesca). Una respuesta según el obispado catalán «lógica» con objeto de «equilibrar las dimensiones divergentes del problema».

El tema referido en dicho comunicado «está situado ahora en el ámbito jurídico, sin menoscabo del cultural e histórico; no se trata, como hace el texto, de entrar en valoraciones sobre personas e intenciones (escándalo, despropósito, humillación, ultraje…) o en impresiones que puedan causar malestar en algunas personas, (sorpresa, pesadumbre, desconcertado, dolido, muy quemada…)».

Desde Lleida además, aluden a que «no hace al caso tampoco la sospecha o la acusación personal para provocar una respuesta. Nadie es verdugo de nadie, menos en nuestro caso de diócesis vecinas que comparten personas y finalidades comunes. Además, el lenguaje y los sentimientos de unos y de otros deben partir siempre de los textos evangélicos».

Un litigio con dos partes

Por este motivo, desde el obispado no quieren olvidar «que el mencionado litigio tiene dos partes». La primera, «se desarrolló en el ámbito eclesiástico y se cerró con indicaciones expresas a la diócesis de Lleida por parte de las autoridades y tribunales de la Iglesia para que las piezas en cuestión fueran retornadas a sus parroquias de origen, hecho aceptado explícitamente por los tres últimos obispos y, por supuesto, por el actual. Por motivos ya sabidos y explicados en distintas instancias eclesiales, no fue posible satisfacer los requerimientos». La segunda, «es la que se está desarrollando en los tribunales civiles ante los que la diócesis de Barbastro-Monzón ha denunciado al obispado de Lleida. Esta es una fase que, desde el punto de vista legal, no ha terminado su recorrido sino que se encuentra todavía abierto y con posibilidad de presentar los correspondientes recursos».

La diócesis de Lleida, con su obispo Salvador Giménez Valls al frente, comparte «el gozo de sentir y vivir como indica la diócesis de Barbastro-Monzón en su comunicado, en una Iglesia siempre libre y abierta». Por eso «nunca ha manifestado ningún tipo de reticencia ante el hecho de que aquel obispado haya ejercido la libertad de recurrir a los tribunales civiles y, con seguridad, el mismo reconocerá idéntica libertad a esta diócesis para exponer razonadamente sus argumentos ante el juez que los requiera». Es más el obispo de Lleida afirma que «nunca ha recibido coacciones ni presiones de ninguna autoridad; se ha respetado su libertad fundada en su responsabilidad pastoral aun lamentando las acusaciones vertidas por algunos medios de comunicación contra su persona y su ministerio».

«Siempre se puede recurrir»

Por todo esto, la diócesis de Lleida continúa con la convicción, «expresada siempre en las diferentes informaciones del obispado de Barbastro-Monzón, del respeto a la ley y a los procedimientos legales que ella misma articula. Por eso no resulta extraño que quien es acusado ante un tribunal, como lo ha sido el obispado de Lleida, quiera y pueda acogerse a lo que la ley tiene previsto». En consecuencia, no dudan que se le reconocerá y respetará «el derecho que le ampara a defenderse ante los tribunales a través de los recursos que ofrece a cualquier ciudadano nuestro ordenamiento legal».

Pese a que la justicia haya hablado en primera instancia, concluyen en Lleida, «como todo el mundo sabe, puede hablar de nuevo en otras instancias». Por último, desde el obispado señalan que n los desencuentros hay sufrimiento por ambas partes y aseguran que «no pretende causar más dolor a nadie, sólo presentar sus argumentos y defender, según su criterio, las propias razones».