El nuevo obispo de Solsona a los fieles: «Cuento con todos vosotros para llevar a cabo la misión que hemos recibido de Cristo»

Esta mañana se hizo público el nombramiento de Francisco Conesa como nuevo obispo de Solsona. La diócesis de Solsona permanecía vacante desde el 23 de agosto, fecha en la que el Papa Francisco aceptó la renuncia de Xavier Novell.

Mons. Francesc Conesa i Ferrer, nou bisbe del #bisbatsolsona Benvingut bisbe Francesc al nostre bisbat!! https://t.co/lAjVi83cfv — Bisbat Solsona (@bisbatsolsona) January 3, 2022

El nuevo prelado se ha dirigido a los fieles expresando que «he recibido con alegría el nombramiento como obispo vuestro». Conesa ha confesado que «ciertamente me cuesta dejar Menorca, donde he encontrado una acogida extraordinaria desde el comienzo. Durante los cinco años que he estado aquí he aprendido a amar a esta tierra, su cultura y, sobre todo, a sus gentes. Ahora el Papa me pide cambiar el rumbo y ser el pastor de vuestra diócesis y lo hago cargado de ilusión, confiando en la acción del Espíritu Santo y también en vuestra ayuda».

Fase diocesana del Sínodo, un reto por delante

«Quiero caminar con vosotros, adaptar mi paso al vuestro, para poder vivir el gozo de caminar juntos, sinodalmente. Uno de los retos que tendremos que afrontar será culminar la fase diocesana del Sínodo de los obispos y escuchar lo que el Espíritu dice a nuestra Iglesia de Solsona, para que la comunión sea real, la participación de los fieles sea efectiva y la misión sea compartida».

Llevar a cabo la misión que hemos recibido de Cristo

«Cuento con todos vosotros para llevar a cabo la misión que hemos recibido de Cristo. Nos necesitamos unos a otros, porque sólo juntos podemos ser la Iglesia de Jesús. Cuento con los sacerdotes y diáconos, que son los colaboradores más estrechos en mi misión. Estoy deseando conoceros y vivir con vosotros el don del sacerdocio. Es muy importante también la colaboración de todos los consagrados, tanto los contemplativos, que evangelizan con su plegaria, como los religiosos y religiosas de vida activa, que realizan obras tan admirables al servicio de los demás».

Conesa ha explicado que «en mi ordenación escogí como lema episcopal unas palabras de San Pablo: “Adiutor gaudii vestri” (2 Cor 1,24), servidor de vuestra alegría. Estas palabras representan mi actitud ante vosotros: no vengo a vosotros como señor de vuestra fe, sino como vuestro siervo, con el deseo de cooperar a que crezca en vosotros el gozo de creer en Jesucristo y, de esta manera, nuestra Iglesia diocesana sea un signo más claro de Cristo ante los hombres».

«Sin la plegaria es imposible desarrollar nuestra misión»

«Aunque aún no os conozco, tengo presente en la plegaria y en el corazón mi diócesis de Solsona. Soy muy consciente de que sin la plegaria es imposible desarrollar nuestra misión. También mi ministerio necesita de vuestra oración. Os ruego que me tengáis presente. Cuanto más consciente soy de mi fragilidad y mis defectos, más necesaria siento la oración del pueblo de Dios por mi persona».

Finalizando su intervención, Francisco Conesa ha afirmado que «desde el comienzo puse mi ministerio bajo el amparo de la Madre de Dios, que es invocada en nuestra diócesis como Virgen del Claustro y con otros preciosos títulos. A ella me encomiendo también al asumir la guía de la Diócesis de Solsona. Que la Madre de Dios me ayude a ser un pastor según el corazón de Cristo».