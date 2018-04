El niño Alfie y el Papa Francisco, por Fidel García Martínez

En una entrevista al padre de Alfie, el niño que está cuestionando con su respiración, las decisiones de la sanidad inglesa de acabar con su vida, el papa Francisco le dijo: a ningún niño se le debe quitar la vida.

Tom Evans tiene mucha confianza en que Alfie pueda seguir viviendo aunque la medicina oficial y positivista inglesa le haya sentenciado a morir por enfermedad incurable, pese a que el niño está mejorando, dando más signos de vida, especialmente después de recibir los sacramentos. La postura del Papa Francisco ha sido muy clara cuando ha firmado que además de rezar por toda persona enferma, debe ser siempre respetada en su dignidad, y cuidada en una manera adaptada a su condición, con la contribución armónica de la familia, los médicos y otros trabajadores sanitarios, con gran respeto por la vida.

La vida del pequeño Alfie ha centrado una dura batalla legal en el Reino Unido para mantenerlo vivo, por eso el Papa pide que se haga todo lo posible para proteger la vida del niño y dar voz a los sufrimientos de sus padres. Alfie Evans ha estado desde diciembre 2016 viviendo en el hospital con una condición neurológica degenerativa. Aunque está experimentando algunas mejoras, el hospital y los tribunales están pidiendo que se le retire el soporte el que lo mantiene vivo, contra el deseo de sus padres. Ellos han pedido asilo político en el Vaticano, para que el Papa conozca realmente el caso de su hijo. Como dice el padre del niño el recibimiento en Italia ha sido asombroso y tiene fundadas esperanzas de ser ciudadanos italianos. En contra de los médicos ingleses, algunos médicos italianos sostienen que la medicina no es matemática, y aunque los médicos hayan obrado de buena fe, al niño no se le puede dejar morir como pretenden los médicos ingleses. Según una prestigiosa filósofa y bióloga italiana, el pronóstico está equivocado, porque contra todo lo dicho Alfie está vivo, su cerebro no está tan dañado como han manifestado los médicos ingleses, ya que lleva respirando muchas horas desde que le retiraron la respiración artificial. Su tronco encefálico, según Elena Postigo, funciona. La última decisión, por lo visto, la ha el juez inglés que impide trasladar el niño a Roma o Alemania. Pero según Elena Postigo el niño debe ser sedado y dejar morir alimentado, porque los médicos ingleses sin actuar de mala fe y argumentando con criterios profesionales, han errado el pronóstico. En lo que sí parecen estar de acuerdo los médicos ingleses e italianos es que se trata de una enfermedad incurable. Pero según el Papa se debe hacer todo lo posible para proteger la vida de Alfie, un niño pequeño extraordinario según el juez inglés que impide su viaje a Roma para ser tratado, porque lo daba por muerto segundos después de retirarle la respiración artificial. Lo que no ha sucedido sino todo lo contrario

Fidel García Martínez

Foto de archivo

