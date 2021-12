El Museo Diocesano de Barcelona inaugura la exposición ‘Una nueva estrella brilla en Barcelona’

En la tarde de ayer tuvo lugar la inauguración de la exposición ‘Una nueva estrella brilla en Barcelona’. Se encuentra en el Museo Diocesano de Barcelona y es una muestra sobre el proceso constructivo de la Torre de la Virgen María. El acto ha sido presidido por el obispo auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, y ha contado con la presencia del presidente delegado de la Fundación Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps.

✴️ Un nou estel brilla a la ciutat de Barcelona. @sagradafamilia

✴️ Una nueva estrella brilla en la ciudad de Barcelona.

✴️ A new star shines in the city of Barcelona. pic.twitter.com/7mJ91xfx4N

— Catedral de Barcelona (@catedralbcn) December 8, 2021