El Ministerio del Interior reconoce la labor del capellán de la cárcel de Campos del Río, Antonio Sánchez (Cartagena)

Con motivo de la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los presos y de instituciones penitenciarias, que tuvo lugar el pasado lunes 24 de septiembre, esta mañana ha tenido lugar un acto institucional. El Ministerio del Interior, a través del Delegado de Gobierno en Murcia, Diego Conesa, ha reconocido el trabajo de distintos funcionarios de prisiones de la Región de Murcia. Entre los galardonados estaba también el sacerdote diocesano Antonio Sánchez Martínez, capellán del Centro Penitenciario Murcia II, de Campos del Río, por su labor en esa prisión durante ocho años.



“No me esperaba este reconocimiento – cuenta el presbítero–. Lo primero es que si yo he estado allí es porque la Iglesia me ha mandado y porque el Señor me ha ido trabajando para que mi vocación de sacerdote y de pastor a los presos vaya creciendo. Así que si me dan la placa es porque, en el fondo, reconocen todo el trabajo de Dios en la cárcel”.

Sánchez explica que “el mundo penitenciario es muy distinto, con una pobreza distinta, y enmarcado en una serie de normas”. Entre las muchas actividades que la capellanía realiza en la cárcel está el anuncio del Evangelio a los presos y la administración de los sacramentos (principalmente la Confesión y la Eucaristía) por parte de los sacerdotes; pero no solo eso, sino también ayudar y escuchar y, junto a los cerca de 40 voluntarios de Pastoral Penitenciaria en este centro, realizar actividades para los internos. “Les damos ropa, porque muchos de los internos no tienen; y ayudamos a las familias en el desplazamiento hasta el centro penitenciario, pues no hay ningún medio de llegar a Murcia para los que no tienen coche”, añade el sacerdote.

