El mayor influencer de la historia regresa en la segunda temporada de 33 El Musical

6 nominaciones en los Premios de Teatro Musical, entre ellas Mejor Musical, Actor Protagonista y Escenografía, configurándose como la gran sorpresa del panorama cultural

Tras emocionar a más de 120.000 espectadores, la segunda temporada comenzará el 10 de octubre en el Teatro Ifema

Las entradas ya están a la venta en 33elmusical.es y canales de venta autorizados a un precio especial de lanzamiento

33 El Musical estrenará segunda entrega el próximo 10 de octubre. Tras convertirse en uno de los musicales de referencia de la temporada, esta impactante súper producción volverá a la capital para emocionar a todos los públicos y seguir cosechando éxitos. 33 El Musical ya ha conquistado los corazones de más de 120.000 espectadores con la historia del mayor influencer de todos los tiempos, Jesús de Nazaret. Christian Escuredo, que ha sido nominado como Mejor Actor Protagonista en los Premios de Teatro Musical, volverá a ponerse en la piel del icónico personaje para impactar al espectador con su voz, interpretación y coreografías en un show sorprendente en el que le acompañan otros veintinueve actores, una orquesta en directo y más de un centenar de grandes profesionales.

Con una escenografía ganadora en los Premios de Teatro Musical, este emocionante espectáculo volverá a representarse en Teatro Ifema, antes Espacio 33, el teatro efímero más innovador y con mayor capacidad que jamás se haya construido en nuestro país. Un teatro italiano de 2.100m2, con una boca escénica de 14 metros y capacidad para más de mil espectadores alberga las tablas donde cobra vida una gigantesca Jerusalén en la que se muestra esta actualizada versión de la vida de Jesús. Además, el complejo cuenta con un espacio gastronómico, tienda y diversas opciones de entretenimiento. Las entradas ya están a la venta con precios especiales de lanzamiento en 33elmusical.es y canales de venta autorizados.

Diversión, ritmo y emoción son los principales ingredientes de 33 El Musical, un espectáculo con el que la novedosa 33 Producciones Diferentes ha irrumpido en el panorama musical contando con grandes profesionales como Julio Awad (Dirección Musical en ‘La Bella y la Bestia’, ‘Annie’, ‘My Fair Lady’, ‘El Fantasma de la Ópera’, etc.), José Félix Romero (Director Adjunto y residente, además de Coreógrafo, que ha trabajado en espectáculos como ‘Cabaret’, ‘Hoy No Me Puedo Levantar’, ‘40 El Musical’, entre otras), Javier Isequilla (Diseñador de Sonido que ha participado en ‘Chicago’, ‘We Will Rock You’ o ‘La Familia Adams’, entre otros), Carlos Torrijos (Diseñador de Iluminación en ‘Billy Eliot’, ‘Los Miserables’, ‘Hoy No Me Puedo Levantar’, etc.) o David Pizarro y Roberto del Campo (Diseñadores de Escenografía). Todos ellos, entre otros muchos, volverán a formar parte del equipo creativo de esta sorprendente propuesta escrita y compuesta por Toño Casado.

