El jesuita Sergio Gadea se ordena sacerdote el próximo sábado en Madrid

“Mi impresión es que lo único que estoy haciendo es dejarme llevar”

Le encantaba el estilo de vida de estar con la gente, de los sacerdotes de su parroquia



El próximo 21 de abril el jesuita madrileño Sergio Gadea (Colmenar Viejo, 1984) será ordenado sacerdote mediante la imposición de manos de D. José Cobo Cano, Obispo auxiliar de Madrid a las 18:00 en Iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (C/ Santa Cruz de Marcenado, 23 Madrid). Sergio celebrará su primera Eucaristía al día siguiente, el 22 de abril, a las 12:30 en la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora – Pl. Ruiz Gutiérrez (Colmenar Viejo, Madrid).

Este jesuita entró en la Compañía de Jesús en septiembre de 2005 y desde entonces ha completado su formación a lo largo de estos 13 años. Es Licenciado en Filosofía (Universidad Pontificia Comillas, 2011) está concluyendo en Innsbruck (Austria) la Licenciatura en Teología; y ha obtenido el título de Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, (UNED, 2012). Junto a la formación, ha impartido clases en varios colegios pero la mayor parte de sus tareas pastorales han tenido como foco a los jóvenes. Así, durante su estancia en Lleida atendió la pastoral juvenil de la parroquia Sant Ignasi y colegio Claver (2011-2014); en Madrid ha colaborado en la catequesis de confirmación de la Parroquia San Francisco de Borja, así como en el equipo de MAG+S 2011 (experiencia jesuita de preparación a las JMJ de Madrid) y ahora atiende una comunidad juvenil en Innsbruck. También ha colaborado en la atención social a distintos colectivos vulnerables, como a migrantes en Valladolid, a personas sin hogar en Lleida y ha participado en experiencias de voluntariado internacional en Guatemala y Perú.

Su vocación se cimienta en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora del pueblo donde creció, Colmenar Viejo. A Sergio le impresionaba mucho la vida de los curas de allí: “Les veía y me decía, yo quiero vivir eso; me encantaba ese estilo de vida de estar con la gente. El dibujo de Ignasi Flores que he puesto en la invitación de mi ordenación sacerdotal narra eso: estos sacerdotes, en un día, rezan, luego celebran un bautizo, un funeral, visitan un enfermo, aparece un sin techo… todo está abierto a la sorpresa de la vida y ellos, con una sonrisa, acogiendo a todo el mundo… me encanta ese estilo de vida de seguimiento a Jesús que refleja la invitación”

Unos días antes de su ordenación dice sentir “mucho agradecimiento. Y un dejarme llevar, como en cada paso importante de la vida, un saber que voy detrás en un camino en el que va delante Dios. Hay resistencias, pero sobre todo deseos de ser cura”.

