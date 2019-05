El impacto económico de la Iglesia es cinco veces más de lo que perdibe en el IRPF

El impacto derivado de la actividad de las diócesis, parroquias y Cáritas es de 1.386M€, cinco veces más que lo que se recibe por la Asignación tributaria

La Conferencia Episcopal Española (CEE) presenta esta mañana, jueves 23 de mayo, el estudio de Evaluación del impacto socioeconómico de la Iglesia católica en España en 2016, actualizado en diciembre de 2018. El estudio ha sido encargado por la Vicesecretaría de Asuntos Económicos de la CEE y ha sido realizado por la consultora internacional EY. Este estudio evalúa el impacto de la presencia de la Iglesia diocesana en la actividad social y económica del entorno en que realiza su actividad. Según los datos de la última memoria de actividades presentada (2016), las diócesis reciben sus recursos según la siguiente gráfica

Esos recursos recibidos se distribuyen en las diócesis en los siguientes conceptos y cantidades

A partir de estos datos, recogidos en la última Memoria presentada se ha elaborado el informe sobre el impacto que esta actividad de las diócesis genera en su entorno.

Las conclusiones de este estudio de impacto son las siguientes:

El impacto derivado de la actividad de las diócesis, parroquias y Cáritas es de 386M€ , lo que supone 5 veces más en relación a lo aportado por la asignación tributaria.

El 80% de la contribución económica de la Iglesia Católica repercute principalmente en los sectores de “Actividades sanitarias y servicios sociales”, “Educación”, así como el sector de “Conservación y mantenimiento del patrimonio”, entre otros.

El valor generado por la Iglesia Católica en la actividad asistencial representa 2,5 veces los fondos recibidos mediante la Asignación Tributaria.

El empleo derivado de la actividad de las diócesis y parroquias supone un total de 64.925 empleos en España en 2016.

La contribución económica directa de las universidades católicas fue de 1.168M€ en 2016 con un total de 87.425 alumnos.

Por cada empleado directo de la Iglesia católica, se generan 0,27 puestos de trabajo adicionales en la economía española, especialmente en los sectores de salud, educación, servicios profesionales y reparación de inmobiliario.

El estudio ha sido realizado por la consultora internacional EY utilizando metodología Input – Output a través de las tablas WIOD y de Cash Flow social.

