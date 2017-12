EL IEME CON EL PIE EN EL PRESENTE Y LA MIRADA EN EL FUTURO

Año tras año os hemos ido dando a conocer distintas facetas del IEME: de lo que somos y de lo que queremos ser; de nuestros trabajos en la misión fuera de nuestras fronteras y de nuestra tarea de animación misionera aquí en España, de nuestros sueños y nuestras esperanzas (también de nuestras dificultades y limitaciones). Hemos dejado muy claro que nuestra iglesia española y todos nosotros, como bautizados, somos y tenemos que ser misioneros. Nos lo dice jesús en el evangelio, nos lo ha dicho el Papa cada rato y nosotros lo sabemos muy bien. ¿Lo creemos y lo vivimos? Ese es otro cantar…

Nosotros, los sacerdotes misioneros del IEME, somos una cara visible de esa iglesia misionera (otras caras son los/as religiosos/as, los laicos). Y no queremos repetir sin más, hacer lo mismo siempre. Por supuesto que lo esencial no cambia: anunciar la Buena Noticia del Reino, con obras y palabras, especialmente a los pobres, como lo hizo Jesús (Lc 4, 16-21). Somos muy conscientes de estar no sólo en una época de cambios (y muy rápidos) sino en un “cambio de época”, donde todo se replantea. Ello nos obliga a reflexionar, evaluar, cambiar, convertirnos…

Afortunadamente, en el IEME tenemos establecida una Asamblea General cada 5 años. Y este año, 2018 en mayo, nos toca hacerla. Nos reuniremos representantes de todos los países donde estamos trabajando, más los de España, para preguntarnos con sinceridad: ¿dónde estamos? qué estamos haciendo? cómo lo estamos haciendo?… Y, sobre todo, sí es eso lo que el Señor nos pide, si es eso lo que hoy necesitan los pueblos y las iglesias donde trabajamos. Y adelantarnos al mañana.

No cabe duda de que es importante que tengamos bien puestos los pies en el presente (en el mundo de hoy y en la Iglesia de hoy, la que nos dibuja cada día el papa Francisco). Y es importante que pongamos la mirada no tanto en el pasado sino en el futuro: lo que queremos ser y hacer, lo que Dios espera de nosotros y aquello a lo que tienen derecho a esperar los pueblos a los que somos enviados.

Desde ahora os agradecemos vuestras oraciones para que acertemos en nuestra Asamblea General de este año. Somos menos y mayores cada vez, pero eso no nos exoneran de tratar de ser mejores, de trabajar cada día mejor. Y “si el Señor no construye la casa en vano se esfuerzan los albañiles” (Sal 127). Que Él nos eche una mano. Por adelantado, nuestra gratitud a vosotros.

CREADORES DE COMUNIDAD O CUANDO EL LAICADO ASUME

LA TAREA DINAMIZADORA

DE LAS COMUNIDADES CRISTIANAS EN MISIÓN 1.- Inundados por el Amor de Dios. La insistencia de que la Misión está enraizada en nuestro ser de bautizados no aporta ya más claridad. Amados por Dios con un amor tan profundo, ¡qué otra cosa podemos hacer que amarle y anunciar este amor (¡Ay de mí si no evangelizare! 1 Cor 9,16) Por eso la Misión brota y fluye de forma natural como el agua cristalina del hontanar. La Misión es entonces venero del Amor de Dios hacia el mundo, hacia cada uno de nosotros y esta misión es la que convoca a la Iglesia para que lleve a cabo esta tarea. La Misión hace a la Iglesia para que el mundo conozca la Buena Nueva de Dios encarnado en Jesucristo. Por eso la misión es el corazón de la fe cristiana, nos recordaba el Papa Francisco. Como discípulos de Jesús debemos conocerle, amarle y desbordarnos en gozo anunciando lo que experimentamos. El núcleo de nuestro anuncio es hacer conocer este Evangelio, su fuerza transformadora y vivificante. A través de su resurrección, Jesucristo ofrece al mundo un sentido, una vida, un Reino en el que la justicia, la verdad, la paz, la igualdad se debieran instalar de forma natural en cada corazón. Jesucristo, con su reconciliación, traspasa las fronteras de la enemistad y del desamor. Debe ser para nosotros un gozo sentirnos amados y creados para vivir esta tarea. Somos discípulos misioneros que llevamos al mundo la noticia de este Amor de Dios Padre. ¡Qué alegría ver los pies de mensajero que anuncia la paz que trae la Buena Nueva!(Is 52,7). Esta tarea, tan de todos, se ve disminuida por nuestra debilidad pero también por estructuras que impiden un anuncio más corresponsable, más vigoroso y vital. El 19 de marzo de 2016, el Papa Francisco se dirigía en carta al cardenal Ouellet afirmando que “la iglesia no es una élite de sacerdotes, sino que todos formamos parte del pueblo de Dios” Un pueblo de Dios formado en su gran mayoría por laicos/as, por gente que vive con su familia en medio de sus pueblos de origen. Dice el Papa que “El clericalismo no sólo anula la personalidad de los cristianos sino que hace disminuir y desvalorizar la gracia bautismal…Lejos de impulsar los distintos aportes, propuestas, poco a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de los pueblos”. Este espíritu profético de hombres y mujeres, de comunidades humildes lo hemos hecho testimonio a lo largo de estos años en que hemos presentado la Jornada de Catequistas nativos y del IEME. 2. Dios hace surgir en el pueblo creadores de comunidad, anunciadores del Evangelio.