El hermano Amador Fernández Fernández, superior provincial de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios elije nuevo superior provincial en la provincia de Castilla.

El Hno. Amador Fernández Fernández, nuevo superior provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en la Provincia de Castilla.

El Escorial_24 de enero de 2018_La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que está celebrando estos días su XXV Capítulo Provincial en El Escorial (Madrid), ha designado al Hno. Amador Fernández, como nuevo Superior Provincial de la Provincia de Castilla hasta el momento en el que se haga efectiva la constitución de una Provincia única para toda España, tal y como se decidió el pasado 20 de enero.

El Hno. Amador Fernández Fernández (1962), nuevo Provincial de la Orden Hospitalaria de la Provincia de Castilla, nació en Las Villas, Asturias. Hizo la Profesión Simple en 1982 y la Profesión Solemne en 1989. Es Licenciado en Filosofía y Teología y Técnico Administrativo. Hasta ahora ha ejercido como Primer Consejero Provincial, cargo que ocupaba desde 2010, como Superior de la Comunidad de Hermanos del Hospital San Rafael de Madrid, como Maestro de novicios interprovincial y responsable de la Pastoral de la Salud y Social de la Provincia.

El Hno. Superior Provincial Amador Fernández Fernández toma el relevo del Hno. Miguel Ángel Varona, que ha sido Provincial desde 2010.

Los Consejeros Provinciales que asumirán con él el gobierno de la Provincia, serán:

Primer Consejero: Hno. José María Bermejo

Segundo Consejero: Hno. Ángel Alfredo Medina

Tercer Consejero: Hno. Eloy Castelo

Cuarto Consejero: Hno. Juan Antonio Diego

El Capítulo Provincial se celebra cada 4 años y es el órgano extraordinario de gobierno de la Provincia en el que se elige el nuevo equipo de gobierno, se examina el trabajo realizado en las Comunidades, los Centros y los programas y proyectos que se llevan a cabo y en el que se dan las directrices para los siguientes años.

La Provincia de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios está formada por 88 Hermanos, más de 2.500 trabajadores y 580 voluntarios, así como por una amplia red de benefactores. Realiza su misión a través de hospitales, centros de salud mental, centros para personas con discapacidad, centros de acogida para personas sin hogar, personas mayores y personas con problemas de adicciones a sustancias tóxicas.

Foto de izquierda a derecha: Hnos. Ángel Alfredo Medina, Eloy Castelo, Amador Fernández, José María Bermejo y Juan Antonio Diego

Foto: Santi Burgos (INK)

