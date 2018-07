El hábito que usó padre Pío al recibir los estigmas irá a la tierra de San Francisco

El hábito franciscano que usaba el Santo Padre Pío de Pietrelcina el día que recibió los estigmas de Cristo será expuesto en Asís (Italia), la tierra del gran San Francisco, adonde llegará en peregrinación para la llamada “fiesta del perdón”.

Hace casi 100 años, el 20 de septiembre de 1918, el Padre Pío recibió el don de los estigmas de Cristo, es decir las heridas del Señor en la crucifixión. Algunos testigos cuentan que de los estigmas emanaba un olor agradable “como de rosas”.

Los frailes capuchinos llevarán el hábito desde la localidad italiana de San Giovanni Rotondo hasta la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís.

El hábito será expuesto del 29 de julio hasta el 6 de agosto. Su llegada se enmarca en la celebración del “Perdón de Asís”, día en que se recuerda la indulgencia concedida en el año 1216 a todos los fieles a pedido del mismo San Francisco.

El día 3 de agosto, el hábito pasará al Santuario de la Expoliación, también en Asís, el lugar donde San Francisco recibió el clásico hábito franciscano que identifica a los miembros de su orden.

Esta peregrinación también se enmarca en la celebración de los 100 años de la aparición de los estigmas del Padre Pío y los 50 años de su muerte ocurrida en 1968.

El Padre Pío, cuyo nombre de bautizo es Francesco Forgione, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina (Italia) en el seno de una familia católica.

Cuando tenía 15 años se unió a los Frailes Capuchinos. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910, a los 23 años.

Durante su vida se le atribuyeron muchos milagros como diversas sanaciones. Se decía también que podía leer las almas, levitar y bilocarse.

Cuando era investigado por el Santo Oficio, ahora la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Padre Pío relató que “el 20 de septiembre de 1918 luego de la celebración de la Misa mientras estaba en el debido agradecimiento en el Coro repentinamente fui presa de un temblor, luego me llegó la calma y vi a Nuestro Señor en la actitud de quien está en la cruz, pero no vi si tenía la cruz, lamentándose de la mala correspondencia de los hombres, especialmente de los consagrados a Él que son sus favoritos”.

En esto “se manifestaba que Él sufría y deseaba asociar las almas a su Pasión. Me invitaba a compenetrarme en sus dolores y a meditarlos: y al mismo tiempo ocuparme de la salud de los hermanos. En seguida me sentí lleno de compasión por los dolores del Señor y le pregunté qué podía hacer. Oí esta voz: ‘te asocio a mi Pasión’. Y en seguida, desaparecida la visión, he vuelto en mí, en razón, y vi estos signos de los que salía sangre. No los tenía antes”, dijo el Santo.

El cuerpo del santo capuchino permaneció incorrupto hasta años después de su muerte y fue enviado a Roma en febrero del 2016 como parte de las actividades del Jubileo de la Misericordia. San Juan Pablo II, que llegó a conocerlo, lo canonizó en 2002.

POR WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa

Padre Pío. Foto: Wikipedia / dominio público

