EL GRAN MAESTRO PLÁCIDO DOMINGO ECHA LAS CAMPANAS AL VUELO

Plácido Domingo, presidente de Europa Nostra, muestra su apoyo al proyecto Echamos las campanas al vuelo, una de las contribuciones de Hispania Nostra al Año Europeo del Patrimonio Cultural. Las campanas sonarán este sábado a partir de las 12.00 en España y Europa

El maestro Plácido Domingo echa las campanas al vuelo. Su voz es el mejor preludio para este gran evento sonoro que dará comienzo este sábado 21 de abril en la localidad valenciana de Albaida para extenderse después por toda Europa.

“El toque de campanas es un patrimonio inmaterial valiosísimo ya que constituye un lenguaje musical y un medio de comunicación común en Europa, pero también en otros continentes. La unidad sonora entre campanario y campanas nos retrotrae a un pasado común y da unidad a nuestro futuro”, explica Plácido

Domingo en una emotiva grabación que ha hecho llegar a la asociación Hispania Nostra como muestra de su apoyo a la iniciativa.

Será este sábado a las 12.00 horas: campaneros y carillonistas unirán sus fuerzas en un repique simultáneo que reivindicará el sonido de la campana como parte fundamental de nuestro patrimonio inmaterial. Sonarán más de 1000 campanarios de Europa y cerca de 300 en España; se tocarán con sus técnicas tradicionales y esta música será un símbolo de unión para la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Se pretende además que este acto sirva para iniciar el camino hacia una candidatura internacional en la que el toque manual de campanas sea declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Se interpretarán toques, repiques, bandeos y volteos; sonidos inmemoriales de la riqueza cultural y de la variedad de cada región o país. Sonarán también las campanas en pueblos abandonados por la despoblación como, por ejemplo, Otero de Sariegos en la provincia de Zamora, en catedrales como la de Palencia, Tarragona, Valencia o Mondoñedo y en torres emblemáticas europeas como la Domtoren de Utrecht en Holanda o la torre de la Basílica de San Petronio en Bolonia.

Se trata de un proyecto promovido por la asociación Hispania Nostra, Campaners d’Albaida y el Museo Internacional del Toque Manual de Campanas -MitMac-, y se desarrollará gracias al patrocinio de Richard H. Driehaus Charitable Lead Trust e INTBAU, el apoyo institucional de Europa Nostra, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Albaida.

