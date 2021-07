El gobierno peruano distingue al arzobispo Miguel Cabrejos por el programa «Respira Perú»

El gobierno de Perú reconoció ayer la contribución de la Iglesia nacional a la lucha contra la covid-19 otorgando la «Medalla al mérito ciudadano» al arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal (CEP) Miguel Cabrejos Vidarte. El prelado, que preside también el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), recibió el galardón en calidad de coordinador general de la campaña «Respira Perú». Se trata de una iniciativa solidaria lanzada al inicio de la pandemia por la Conferencia Episcopal, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), para proveer de oxígeno medicinal a los hospitales y centros de salud del país.

La medalla le fue entregada en una solemne ceremonia que tuvo lugar en la tarde del 15 de julio en la sala Túpac Amaru del palacio de Gobierno en presencia del presidente Francisco Sagasti. En su discurso posterior, Cabrejos agradeció la distinción, que hizo extensiva a sus «amigos y socios fundadores» Ricardo Márquez Flores (SNI) y Raúl Diez Canseco Terry (USIL).

El presidente de la CEP recordó que la «gran cruzada» para luchar contra la pandemia que se desató en marzo de 2020 comenzó en el mes de julio y que fue posible gracias a la «solidaridad y misericordia de miles de peruanos». «Ya somos parte de un nuevo tiempo —añadió—, un tiempo en el que la generosidad, la fraternidad y el amor por el prójimo se han materializado en cada persona que hemos ayudado. Y eso tiene un valor profundamente humano y cristiano».

El arzobispo recordó asimismo que el Papa Francisco les animó hace una semanas a continuar así. «Nos pidió que los peruanos sigamos siendo solidarios para construir una sociedad más humana y fraterna en la que procuremos que nadie se quede solo, que nadie se sienta excluido ni abandonado y que nadie muera por falta de oxígeno medicinal».

25 plantas de oxígeno y miles de respiradores mecánicos

En el año que lleva funcionando, «Respira Perú» ha donado 25 plantas de oxígeno medicinal a hospitales y centros de salud de todo el país, así como miles de respiradores mecánicos, cientos de equipos de alto flujo de oxigenación y tres centros de oxigenación temporal. El programa ha logrado recaudar para este fin hasta ahora doce millones de soles (2,5 millones de euros). El 9 de julio de 2020, día en el que se lanzó la iniciativa con un telemaratón, monseñor Cabrejos dijo: «Todos podemos colaborar, porque no hay nadie tan pobre que no tenga algo que dar ni tan rico que no tenga algo que recibir».