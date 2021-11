El Gobierno aprueba el decreto de Educación: Se pasará de curso con suspensos y no habrá exámenes de recuperación

Los alumnos podrán pasar de curso sin tener todas las asignaturas aprobadas, se permitirá presentarse a la Selectividad con un suspenso y finalmente no habrá exámenes de recuperación en la ESO. Así lo ha aprobado el Gobierno este martes en el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación, que da nuevas instrucciones a los profesores para 2021/2022 y 2022/23.

El texto que ha presentado Pilar Alegría en el Consejo de Ministros este martes 16 de diciembre determina que los suspensos no serán el criterio que determine si los alumnos pueden o no pasar de curso y obtienen o no el título de la ESO y Bachillerato.

Evaluación «continua, formativa e integradora»

El Ministerio ha decidido suprimir los exámenes de recuperación desde este mismo curso y en toda España después de que el dictamen del Consejo de Estado a la norma considere que dejar a cada comunidad autónoma tomas la decisión generaría desigualdades.

Además de este asunto, el decreto también establece que la evaluación en la ESO será «continua, formativa e integradora» y, como en Primaria, las decisiones sobre promoción y titulación serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente tras una convocatoria de evaluación que tendrá lugar al finalizar el curso escolar.

Los alumnos de ESO promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias que, en su caso, pudieran no haber superado, «les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica».

En cuanto a la evaluación en Bachillerato, será «continua y diferenciada según las distintas materias» y los alumnos pasarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. Para obtener el título de Bachiller, será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato, aunque excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título o no.

Aprender «de manera distinta»

Precisamente, la ministra de Educación y Formación Profesional, profundizó en estos aspectos este lunes 15 de noviembre en una conversación con Álvaro Marchesi, catedrático emérito de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y asesor de la Fundación SM, en el marco del proyecto Nuevo currículo, nuevos desafíos educativos. Tu trabajo, tus recursos, impulsado por SM y la Fundación SM.

Uno de los principales cambios a los que se enfrenta el panorama educativo se centra en el enfoque competencial, con un desarrollo muy similar al de otros países europeos. El objetivo, según Alegría, es «garantizar el máximo desarrollo de los estudiantes y que estén mucho más preparados, aprendan de una manera distinta y que sepan interconectar los conocimientos; ello les permitirá dar respuesta a los problemas cotidianos y su vida futura».

Retos educativos

Por otro lado, explicó a tenor de las elevadas cifras de abandono escolar en España, es fundamental conseguir una educación individualizada en la que la evaluación juega un papel fundamental para «centrarnos no solo en las consecuencias, los suspensos; sino en las verdaderas causas para poder ofrecer en los recursos que necesita cada alumno para que finalice con éxito». Por eso, afirma que el nuevo decreto de evaluación busca una evaluación continua no solo de conocimientos sino también de competencias durante el todo el ciclo escolar.