Francisco agradece la labor de los medios de comunicación: «Ayudad a la gente en este aislamiento»

Durante la misa en streaming desde Santa Marta celebrada en la mañana de hoy, Francisco ha dirigido sus pensamientos a los «trabajadores de la comunicación» pidiéndoles que ayuden a la gente «a soportar este período de aislamiento». En su homilía, recuerda que el discípulo de Jesús es un hombre libre, un hombre de Tradición y novedad, porque se deja guiar por el Espíritu Santo y no por ideologías. «Hoy me gustaría que rezáramos por todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación, que trabajan para comunicar, hoy, para que la gente no se encuentre tan aislada; por la educación de los niños, por la educación, para ayudarles a soportar este tiempo de encierro».

En su homilía, Francisco ha comentado el Evangelio en el que Jesús dice a los judíos: «Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Ser discípulo, ha dicho al Papa, «significa dejarse guiar por el Espíritu Santo: por eso el discípulo de Jesús es un hombre de Tradición y novedad, un hombre libre».

La identidad cristiana no es una tarjeta que dice «soy cristiano», ha expresado Francisco, sino «ser verdaderos discípulos: Tú, si permaneces en el Señor, en la Palabra del Señor, en la vida del Señor, serás un discípulo. Si no te quedas, serás uno que simpatiza con la doctrina, que sigue a Jesús como un hombre que hace tanta caridad, es tan bueno, que tiene los valores correctos, pero el discipulado es la verdadera identidad del cristiano».