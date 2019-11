El Foro de la Familia reclama «medidas eficaces» para frenar la violencia contra la mujer

En el Día contra la Violencia contra la Mujer, el presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, ha reclamado «medidas eficaces, y no ideológicas, para acabar con este fracaso social». Además ha añadido que «las estadísticas dicen claramente que los eslóganes y las medidas que fomenta la ideología de género no están solucionando el problema, que sigue creciendo, y complicándose con nuevas variantes sobre las que no se está hablando suficiente», señala García-Juliá.

Desde el Foro de la Familia han destacado que «el fenómeno creciente de la violencia en nuestra sociedad no se limita a los asesinatos o agresiones del hombre sobre la mujer. Los delitos sexuales están incrementándose de igual modo, con el agravante de que cada vez crecen con mayor fuerza entre los jóvenes y adolescentes, precisamente quienes han sido educados ya con los estereotipos de la ideología de género. Debemos ir a la raíz, ver las gravísimas consecuencias que la hipersexualización, el acceso cada vez más fácil a la pornografía, su consumo hasta límites adictivos, el fomento de la lucha de sexos como camino para alcanzar la igualdad, y la desestructuración y debilitamiento de la institución familiar, con padres ausentes y desconectados de sus hijos están detrás de estos fenómenos», ha analizado el presidente.

Por ello, han concluido «la única posibilidad de acabar con esta lacra pasa por una mirada sin prejuicios al fenómeno de la violencia y al fortalecimiento de la institución familiar, fomentando la presencia de los padres en el hogar y educar en una mirada del otro como persona con toda su dignidad, y no sólo como objeto de placer personal».

