El Fondo del Papa ayuda a 2.500 personas a salir de la pobreza y la soledad

El bien de la persona ha sido y seguirá siendo el objetivo «primordial y precioso» de la Alianza por Roma, que además de los vales de compra, los paquetes de alimentos y los fondos contra la usura, apunta al «valor agregado de la presencia para tomar de la mano a las personas solas y devolverles la plena ciudadanía», aseguró el Presidente de la Región del Lacio. Y pidió un mayor esfuerzo de cara al Jubileo de 2025: «Roma jubilar no puede acoger a peregrinos de todo el mundo con estos índices de pobreza y malestar».

Las diversas actividades del Fondo han promovido también prácticas y los cursos de acompañamiento para que los beneficiarios no sólo sean receptores de ayuda, sino que puedan empezar a caminar por su cuenta: «El proyecto no es un pastel que se reparte, sino una levadura que se pone en la masa para que crezca», dijo Massimo Pasquo, responsable de “Alleanza per Roma”, utilizando una metáfora.