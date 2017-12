El enviado del Papa a Medjugorje, monseñor Henryk Hoser, aclara la situación de peregrinaciones

El enviado del Papa Francisco aclara situación de peregrinaciones a Medjugorje

Monseñor Henryk Hoser, enviado del Papa Francisco para Medjugorje, aclaró en entrevista con un medio italiano que si bien se pueden organizar peregrinaciones de oración, estas tienen que ser “espirituales y no referidas a las apariciones de la Virgen a los videntes”.

Mons. Hoser hizo esta aclaración luego de que varios medios hicieran eco a unas declaraciones suyas del 7 de diciembre al sitio web católico Aleteia, donde dijo que “el culto en Medjugorje está permitido. No está prohibido y no debe hacerse en secreto”.

“Hoy, las diócesis y otras instituciones pueden organizar peregrinaciones oficiales. No hay ningún problema”, añadió.

En entrevista con el diario italiano Il Giornale, el Arzobispo dijo que “es verdad lo que dije, aunque tal vez un poco exagerado en el tono, pero es absolutamente auténtico que se puede organizar peregrinaciones de oración a Medjugorje sin ningún problema, siempre que sean espirituales y no referidas a las apariciones de la Virgen a los videntes”.

En ese sentido, ante la insistencia del medio, el Arzobispo emérito de Praga dijo que “se debe distinguir entre el culto y las apariciones. Si un obispo quiere organizar una peregrinación de oración a Medjugorje para rezar a la Virgen, puede hacerlo sin problemas. Pero si se trata de peregrinaciones organizadas para ir allá por las apariciones, no se puede, no hay autorización para hacerlo”.

Mons. Hosek dijo que “el culto mariano en Medjugorje no está absolutamente prohibido”. “Es siempre accesible, porque es universal. No sirve alguna autorización, por tanto, para rezar a la Virgen”, indicó.

En ese sentido, añadió que el decreto de los obispos de ex Yugoslavia que desaconsejaba las peregrinaciones a esta localidad “no está más activo”.

Sobre los videntes

En sus declaraciones a Il Giornale, el enviado del Papa Francisco recordó que “el problema de los videntes no está todavía resuelto”. “En el Vaticano están trabajando. El documento está en la Secretaría de Estado y se debe esperar”.

“Obviamente sirve un pronunciamiento del Papa que ha querido un modo de estudiar la relación de la comisión presidida por el Cardenal (Camillo) Ruini”, señaló.

Asimismo, se refirió a las peregrinaciones que ha visto en esta localidad de Bosnia Herzegovina. “He encontrado un culto correcto, cristocéntrico, clásico. No he encontrado aspectos extraños o no conocidos por la Iglesia”.

Sobre los sacerdotes, dijo que “se comportan bien, debo decirlo, confiesan mucho. No es un lugar de vacaciones, no hay circunstancias tales que puedan hacer pensar que los sacerdotes van allá para divertirse”.

El 11 de febrero de 2017 la Santa Sede informó que el Papa nombró a Mons. Henryk Hoser como “enviado especial” a Medjugorje con un objetivo “exclusivamente pastoral”; y no con motivo de la supuesta aparición mariana, cuya cuestión doctrinal es competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

“La misión tiene el objetivo de adquirir un conocimiento más profundo de la situación pastoral de esa realidad y, sobre todo, de las exigencias de los fieles que van en peregrinación y, en base a eso, sugerir eventuales iniciativas pastorales para el futuro. Tendrá, por tanto, un carácter exclusivamente pastoral”, señaló el texto.

“El enviado especial –explicó ese día el Director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke–, no entrará en el mérito de las apariciones marianas, que son un asunto doctrinal de competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe”.

Virgen de Medjugorje / Foto: Wikipedia Beemwej (CC-BY-SA-3.0)

ROMA, 11 Dic. 17 / (ACI).-

