El ecumenismo, protagonista de la Semana por la Oración de los Cristianos, en Coria-Cáceres

La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero de 2021. «Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia» es lema para este año 2021. La delegación de Relaciones Interconfesionales de la diócesis de Coria-Cáceres ha propuesto una serie de ponencias on line que podrán seguirse de forma íntegra durante esta semana.

«La experiencia ecuménica de la vida religiosa: Comunidad de Grandchamp», es una de las charlas que la ponente María José Delgado, misionera de la Unidad, abordará a través de las pantallas. La Comunidad de Grandchamp, en Suiza, a la que se ha confiado la tarea de redactar los textos del subsidio para este año, está compuesta actualmente por unas cincuenta hermanas de diferentes tradiciones cristianas y de diferentes países. Fundada en la primera mitad del siglo XX, desde el principio ha cultivado fuertes lazos tanto con la Comunidad de Taizé, como con el Padre Paul Couturier, una figura clave en la historia de la Semana de Oración. Las religiosas se han visto obligadas a permanecer en aislamiento desde el 5 de enero debido al coronavirus. Acostumbradas a vivir el carisma de la apertura al diálogo y al encuentro, han tenido que reorganizar lamentablemente su tiempo juntas: cada una puede rezar en su propia habitación, han tenido que cerrar las puertas de la recepción y cancelar las celebraciones previstas. Sin embargo, siguen tocando las campanas del mediodía. «La pandemia no puede detener la oración», nos escribe la hermana Svenja, invitándonos a seguir las actualizaciones en línea continuarán realizando. «Tal vez este tiempo sea una oportunidad para alimentar la oración personal», leemos en su Facebook, «y para vivir aún más profundamente el tema que hemos preparado».

El administrador diocesano de Coria-Cáceres, Diego Zambrano, afirma que durante esta semana «se nos invita a rezar por la unidad de todos los cristianos, los obispos españoles en su mensaje con motivo de este octavario nos invitan a no desfallecer en la oración ya que “persisten dificultades, porque son obvias y no sirve no querer verlas”. Por eso nos urge orar con intensidad y suplicar al Padre unidos, a la poderosa intercesión de Cristo, que antes de padecer oró por la unidad de sus discípulos, y proféticamente había anunciado a Pedro y los Apóstoles que el poder del abismo no podrá vencer a su Iglesia».

El viernes, «El ecumenismo, ¿Aún tiene sentido?» será la charla del ponente Mariano Arellano, delegado de Ecumenismo de la Iglesia Evangélica Española. Todos los horarios y formas de accedes se pueden consultar a través de la página web de la diócesis de Coria-Cáceres.