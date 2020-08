El director de la OMS agradece al Papa su llamamiento a que la vacuna del COVID sea accesible

«La respuesta a la pandemia es doble: tenemos que encontrar la cura para un virus pequeño, que pone de rodillas al mundo entero, y tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia socia», fue el tu publicado por el Papa Francisco el 19 de agosto, retomando la catequesis pronunciada en la Audiencia General ese mismo día.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus respondió al Pontífice con otro tuit: «No podría estar más de acuerdo con Su Santidad @Pontifex.La pandemia #COVID19 muestra que debemos hacer de la salud un derecho humano para todos y no permitir que sea un privilegio para unos pocos. También nos da la oportunidad de reconstruir un mundo mejor, más seguro y más justo, ¡juntos!».

En su papel de organismo supranacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está en sintonía con las convicciones del Papa. Y en la reunión informativa del martes con los medios de comunicación, Ghebreyesus, instó claramente a los países miembros a «prevenir el nacionalismo de la vacuna». Por esta razón, dijo Ghebreyesus, es que la OMS «está trabajando con los gobiernos y el sector privado tanto para acelerar la investigación científica con el Acelerador de ACT, como para asegurar que las nuevas innovaciones estén al alcance de todos, en todas partes, empezando por los que están en mayor riesgo». P

Poco antes, al examinar la labor del organismo, el director había observado la presencia del problema en los últimos meses, cuando la explosión del coronavirus había desencadenado «una enorme ola de demandas de equipo de protección personal». «Algunos países -señaló Ghebreyesus- han establecido restricciones a la exportación y se han producido varios casos de requisición de suministros médicos clave para uso nacional». En esencia, dijo, «el nacionalismo de la oferta ha exacerbado la pandemia y contribuido al fracaso total de la cadena de suministro» a escala mundial.

