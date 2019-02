El cardenal Rodríguez pide a la Virgen de Suyapa por Venezuela, Nicaragua y Caravana del Migrante

Cardenal Rodríguez pide por Venezuela, Nicaragua y Caravana del Migrante

El arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Óscar Andrés Rodríguez, pidió a la patrona de su país, la virgen de Suyapa, por las crisis políticas que viven Venezuela y Nicaragua, y por los miles de migrantes que intentan llegar en caravanas a Estados Unidos

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano, Vatican News, 7 de febrero de 2019

“Queremos encomendarle de manera especial a nuestros hermanos de Venezuela y de Nicaragua”, dijo el purpurado en la misa que ofició en la Basílica Menor de Suyapa, en la capital hondureña, por la conmemoración del 272 aniversario del hallazgo de la virgen de Suyapa, el 3 de febrero.

El cardenal hondureño también abogó por los miles de migrantes que se encuentran “en camino o que se encuentran por allá marginados, excluidos y tal vez frustrados por no alcanzar un sueño tan legítimo y tan necesario”. Desde el 14 de enero, miles de inmigrantes hondureños emprendieron una caravana con la idea de llegar a Estados Unidos.

Pentágono desplazará 250 militares a frontera de Texas por caravana migrante

El Pentágono desplazará un total de 250 militares a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en el estado de Texas (EE.UU.), por la llegada de una nueva caravana de migrantes, según informó este miércoles el portavoz del Departamento de Defensa Bill Speaks. Los efectivos que llegarán a este municipio de menos de 30.000 habitantes actualmente realizan operaciones de seguridad fronteriza en el estado de Arizona.

Esta acción responde al llamamiento que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., Kirstjen Nielsen, hizo el martes al afirmar que 2.000 migrantes habían llegado al norte de México, como parte de una “caravana”, con intención de cruzar a Texas.

Cerca de 1.300 de los migrantes en la caravana son de Honduras, 200 son de Guatemala y unos 500 son de El Salvador, dijo el lunes el cónsul guatemalteco Tekandi Paniagua en el municipio de Del Rio, (Texas), en declaraciones recogidas por la cadena NBC. Los inmigrantes llegarán esta semana a la ciudad mexicana de Piedras Negras, justo en el frontera con EE.UU. y separada de Eagle Pass, la ciudad a la que irán las tropas, por el curso del Río Grande que ejerce de barrera natural entre ambos países.

Durante su discurso del Estado de la Unión de este martes, el presidente Donald Trump llamó la atención sobre esta última caravana de migrantes que se dirigía hacia EE.UU. y acusó a ciudades mexicanas de haber transportado a inmigrantes indocumentados a la frontera. Trump volvió a arremeter contra los inmigrantes ilegales y advirtió de que “año tras año innumerables estadounidenses son asesinados por extranjeros ilegales criminales”.”La tolerancia para la inmigración ilegal no es compasiva, es cruel”, subrayó.

Honduras y su relación con Venezuela

Honduras desconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en su segundo periodo que comenzó el pasado 10 de enero, y la semana pasada reconoció al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario “interino” de ese país. Además, este país centroamericano ha aceptado a Claudio Sandoval como embajador designado por Guaidó, en sustitución de Filinto Durán, nombrado por Maduro.

Honduras forma parte del Grupo de Lima, que ha expresado su respaldo a Guaidó y apoyó la celebración de elecciones “en el más breve plazo” en Venezuela. La Asamblea Nacional venezolana, de contundente mayoría opositora, autorizó el martes la designación de representantes diplomáticos propuestos por Guaidó en diez países americanos que le reconocen como representante del poder Ejecutivo.

Nicaragua: Jueces y fiscales violadores de DD.HH. denunciados ante la ONU

El Comité Permanente por la Defensa de los DDHH, CPDH, entregará lista con nombres de jueces y fiscales que forman parte de la cadena de violaciones a los derechos humanos que se ejerce desde el sistema judicial, en perjuicio de presos políticos y sus defensores, serán denunciados ante la ONU por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, (CPDH).

Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, informó que esa institución ha documentado e identificado a los jueces y fiscales que violan el debido proceso en los casos de ciudadanos que enfrentan cargos penales por haber participado en las protestas antigubernamentales, iniciadas en abril y reprimidas con fuerza letal por policías y fuerzas irregulares. Tal informe será entregado en las próximas semanas a la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, con el objetivo de documentar las arbitrariedades que se ejercen desde el Poder Judicial en perjuicio de los presos político y sus defensores.

“Estos nombres de estos jueces, identificados en base a lo que hemos venido observando, en el debido proceso, y todas esas violaciones reincidentes, las vamos a informar; no solo en Naciones Unidas, si no en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, precisó el director ejecutivo de la CPDH. El CPDH ejerce la defensa de 180 personas procesadas por razones ideológicas, agrupadas en 68 procesos. Se estima que al menos 767 personas están recluidas en los penales del país por razones ideológicas, aunque no todas enfrentan cargos penales.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...