El cardenal Pell será detenido en una prisión, revoca la libertad bajo fianza

Hoy ha sido revocada la libertad bajo fianza del Card. George Pell, declarado culpable por un jurado de abusos sexuales de menores cuando era Obispo en Melbourne a finales de la década de 1990. A partir de hoy, el Card. Pell será detenido en una prisión de Melbourne, a la espera de una sentencia prevista para el 13 de marzo.

Roberto Piermarini – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 27 de febrero de 2019

Cardenal George Pell (© Pockett Photography)

La revocación de la libertad bajo fianza fue establecida por el Tribunal del Condado de Melbourne, al final de una audiencia de condena previa a la sentencia en la que los abogados de las dos partes presentaron los argumentos concluyentes. A partir de hoy, el Card. Pell será detenido en la Assessment Prison de Melbourne, a la espera de su sentencia prevista para el 13 de marzo. Durante la audiencia de hoy se confirmó que los cinco delitos por los que fue declarado culpable el Cardenal implican una pena máxima de 10 años cada uno. Al Card. Pell le fue propuesto la libertad bajo fianza, después de su acusación el pasado mes de diciembre, porque requería una cirugía a la rodilla.

El Cardenal continúa declarándose inocente y su abogado apelará. Apelación – cuya fecha aún no ha sido fijada – en la cual el Purpurado no será escuchado por un jurado sino por un Colegio de tres jueces; esto significa que el caso no se cerrará hasta que se examine la apelación y se tome una decisión final.

Para garantizar el curso de la justicia, el Santo Padre ha confirmado las medidas cautelares ya tomadas contra el Cardenal Pell por el Ordinario local a su regreso a Australia, es decir, que, en espera de la determinación definitiva de los hechos, se le prohíbe al Cardenal, como medida cautelar, ejercer el ministerio público y, por regla general, todo tipo de contacto con menores de edad.

Este martes 26 de febrero, el Director “ad interim” de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, confirmó que el Card. George Pell ya no es el Prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede.

